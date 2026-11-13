Enrique Castillo sobre referencia a Inti y Bryan por el cardenal de Lima: "No era el momento"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la multitudinaria vigilia de oración encabezada por el papa León XIV en el Estadio Nacional el día jueves, uno de los momentos que generó mayor controversia en la escena política fue la intervención del arzobispo de Lima Carlos Castillo Mattasogli.

Previo al inicio de la actividad, el cardenal evocó las protestas de noviembre de 2020 y calificó como "mártires" a Inti Sotelo y Bryan Pintado ante la atenta mirada del Santo Padre y más de 50,000 asistentes. Dicha mención reavivó el debate sobre la politización de los espacios religiosos y provocó diversas reacciones en el espectro político.

Una sorpresiva mención en el escenario

Al evaluar el impacto de este episodio, el analista político Enrique Castillo analizó en diálogo con Exitosa el contraste entre la actitud neutral y prudente del Pontífice, quien evitó realizar referencias políticas directas, y el discurso del arzobispo limeño.

El especialista señaló que la introducción por parte del cardenal de un tema de altísima carga conflictiva en medio de un ambiente festivo y espiritual sorprendió a los asistentes, desde el punto en que se trató de una referencia que nadie esperaba.

"En el sentido de la sorpresa de que en una reunión de esa naturaleza planteara un tema político con una referencia explícita a mártires".

Profundizando en su postura, Castillo cuestionó la oportunidad de la declaración desde una perspectiva ciudadana y de fe, indicando que la solemnidad del evento requería otro enfoque, independientemente de si los asistentes ovacionaban o no aquella referencia.

"Creo que si me preguntas así, como como un católico cualquiera, creo que no era el momento, ni era la referencia".

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El cardenal Carlos Castillo le mencionó al papa León XIV sobre el caso Inti y Bryan que murieron durante protestas nacionales en el 2020. El santo padre escuchó muy atento sobre ello.



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Intención frente a la percepción ciudadana

Asimismo, el analista reflexionó sobre la delgada línea entre el propósito personal que pudo tener la autoridad eclesiástica al realizar la mención y el impacto real que generó en la opinión pública y en los sectores divididos del país. Para Castillo, la reacción de la ciudadanía demostró que el espacio fue percibido de manera controversial.

"Una cosa es la intención y otra cosa es la percepción que la gente tiene de eso. Hay gente que ha sentido que se ha politizado un espacio que que no debió ser politizado".

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Enrique Castillo, analista político, cuestionó la mención que realizó el cardenal Carlos Castillo sobre los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante la vigilia de oración del papa León XIV en el Estadio Nacional. "No era... pic.twitter.com/menmP90oDh — Exitosa Noticias (@exitosape) November 14, 2026

Manuel Merino respondió al cardenal

La repercusión de las palabras del cardenal no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, el expresidente Manuel Merino de Lama rechazó que, según afirmó, se utilizara una ceremonia de fe organizada para el reencuentro espiritual con el Papa con el propósito de avivar disputas del pasado.

Reafirmo mi deseo de que las familias de Inti y Bryan encuentren verdadera justicia. Sin embargo, es lamentable que se utilice un espacio de fe para seguir politizando una tragedia impulsada en su momento por grupos políticos que apoyaban al corrupto de Vizcarra. — Manuel Merino De Lama (@MerinoDeLama) November 13, 2026

La polémica generada por la evocación de los sucesos de 2020 durante la visita de León XIV evidencia que las tensiones políticas y los debates sobre la memoria histórica en el Perú siguen latentes, logrando filtrarse, incluso cuando nadie lo espera, en los escenarios espirituales de mayor convocatoria nacional.