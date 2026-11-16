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Entusiasmo desbordado en Las Palmas: denario arrojado por un fiel golpea accidentalmente al papa

Un incidente se registró durante el recorrido del papa León XIV por la Base Aérea Las Palmas, cuando un objeto lanzado por una persona impactó en el rostro del Santo Padre mientras saludaba a los fieles.

Le arrojan denario al rostro del papa León XIV en Las Palmas
Le arrojan denario al rostro del papa León XIV en Las Palmas (Composición Exitosa)

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/11/2026

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Durante el recorrido del papa León XIV por la Base Aérea Las Palmas, un denario lanzado por una persona impactó directamente en el rostro del Santo Padre. El hecho ocurrió mientras el pontífice saludaba a los fieles congregados para presenciar su paso por el lugar.

El momento del incidente

Cuando transcurrían las 10:32 de la mañana, el sumo pontífice se encontraba a bordo del papamóvil saludando y bendiciendo a los devotos asistentes. En ese momento, una persona de la multitud le habría arrojado un denario a León XIV.

La primera reacción del pontífice fue instantánea: se tocó el rostro, muy cerca de su ojo derecho, con un leve gesto de dolor. Sin embargo, finalmente pasó por alto el incidente y continuó con su recorrido.

Reacción del papa y de los fieles

El episodio generó sorpresa entre los asistentes, incluso en redes sociales. Aunque León XIV no pareció tomar mayor consideración lo ocurrido. El pontífice siguió saludando a los fieles durante el recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas.

El hecho se registró durante la última jornada del papa León XIV en el Perú, previa a su salida del país. La Base Aérea Las Palmas fue el escenario de la misa de despedida, que reunió a miles de fieles y contó con un dispositivo de seguridad reforzado.

Fuente: Getty Images (Alfredo Estrella)
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Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, no se han manifestado sobre el hecho ni sobre la identidad de la persona responsable. Las autoridades tampoco han precisado si se inició una investigación o si se tomó alguna medida respecto al hecho.

A pesar del episodio, el papa León XIV continuó con su agenda. La visita del pontífice al Perú ha estado marcada por encuentros con fieles, autoridades y representantes de diversas comunidades, en distintas ciudades del país.

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