Combinación de La Habana celebra 21 años con lluvia de estrellas nacionales e internacionales

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Combinación de La Habana cumple 21 años de ininterrumpida trayectoria sobre los escenarios y, para celebrarlo a lo grande, prepara una fiesta con una impresionante lluvia de artistas nacionales e internacionales. La cita es este sábado 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde. Las entradas estarán disponibles en Teleticket con un 30% de descuento con cualquier medio de pago durante la preventa, del 13 al 15 de noviembre.

La orquesta de corazón cubano y sangre peruana ha preparado una velada inolvidable para sus miles de seguidores. Lennox y J King & Maximan se suman a esta celebración junto a grandes exponentes de la salsa y la música urbana, como la legendaria Charanga Habanera, César Vega, Mawell, Josimar, Son Tentación, Kate Candela, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco, Masiel Málaga, Jeinson Manuel, Barrio Fino, Zaperoko y N'Samble.

Una verdadera constelación de estrellas reunidas en un mismo escenario para hacer bailar y gozar al público en una noche que promete ser histórica.

Con una trayectoria imparable y el cariño del público peruano conquistado desde su llegada al país hace más de una década, la agrupación fundada y dirigida por Gerson Valdés se ha consolidado como una de las orquestas cubanas más queridas y aclamadas en el Perú.

Su estilo fresco y explosivo, así como su capacidad para fusionar la timba cubana con los ritmos más pegajosos del momento, les permitieron conquistar las principales radios, escenarios y fiestas a nivel nacional, convirtiendo al Perú en su segunda casa y en el epicentro de sus grandes triunfos.

Para esta gran fiesta frente al mar, sus miles de seguidores disfrutarán y bailarán de principio a fin con el repertorio más potente y aclamado de Combinación de La Habana.

La celebración estará marcada por sus grandes éxitos en plataformas digitales y radios del país, como 'Este año no', 'Atea', 'Así Soy Yo' , 'La Criolla', Amigos con derecho / Taki Taki', su emblemático popurrí 'Qué más pues - No me conoce - 11 P.M.', la versión salsa de 'Hawái', 'Señora' y el infaltable 'La Peruana', además de otros temas que marcaron el inicio de su carrera.

¡Asegura tu lugar en esta fiesta de pura gozadera, ritmo y sabor! La Explanada de la Costa Verde será el escenario de esta gran celebración este sábado 19 de diciembre. Adquiere tus entradas en Teleticket y aprovecha el 30% de descuento con cualquier medio de pago durante la preventa, del 13 al 15 de noviembre.