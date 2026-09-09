ERM 2026: Mincul exhorta que sitios arqueológicos y patrimoniales no pueden usarse para propaganda electoral

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), el Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado oficial mediante el cual invocó enfáticamente a los candidatos, a las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general a no colocar propaganda electoral ni realizar acciones proselitistas en sitios arqueológicos, monumentos históricos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Esta disposición institucional busca garantizar una protección efectiva y preservar la integridad de los espacios arqueológicos e históricos más valiosos del territorio nacional frente al avance de la contienda política.

Patrimonio lejos de la política

Desde el sector Cultura se recordó a la ciudadanía que la Resolución N.° 0844-2025-JNE, mediante la cual el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, establece explícitamente como una infracción sancionable la realización de propaganda electoral en bienes patrimoniales.

Asimismo, el organismo remarcó que el Perú posee un patrimonio cultural excepcional, herencia de civilizaciones milenarias, cuyo legado en arquitectura, arte, conocimientos y organización social no solo ha sido fundamental para el desarrollo histórico del país, sino que constituye un aporte de valor invaluable para la humanidad entera.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura exhortó a los candidatos regionales y municipales, partidos políticos y ciudadanía en general, a no colocar propaganda electoral ni realizar actividades proselitistas en sitios arqueológicos y... pic.twitter.com/wXG5nFMrwd — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2026

Machu Picchu y recintos en Cusco también protegidos

Esta postura asumida a nivel del Ejecutivo nacional complementa las advertencias difundidas previamente en distintas regiones del país por sus instancias territoriales. En ese contexto, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco) advirtió a las organizaciones políticas que los parques arqueológicos no deben ser instrumentalizados como escenarios proselitistas.

La directora ejecutiva de la institución, la abogada Úrsula Paz Zúñiga, remarcó que el patrimonio debe mantenerse al margen de cualquier actividad político-electoral, enfatizando que dichos recintos pertenecen a todos los peruanos y exigiendo responsabilidad a candidatos y militantes para evitar cualquier afectación a su significado cultural e histórico.

Asimismo, para el caso emblemático de la Llaqta de Machupicchu, las autoridades culturales recordaron que existen disposiciones legales de estricto cumplimiento establecidas en el Reglamento de Uso Sostenible y Visita Turística para la Conservación de la Ciudad Inka.

Dicho marco normativo prohíbe de manera categórica el despliegue, ingreso o exhibición de cualquier elemento o distintivo con fines publicitarios y propagandísticos dentro de la maravilla mundial. Esta medida refuerza la vigilancia permanente sobre uno de los espacios turísticos y arqueológicos más importantes del planeta.

La advertencia pone en evidencia la urgencia de promover una contienda electoral respetuosa del patrimonio nacional. Al hacer cumplir las sanciones tipificadas por el organismo electoral y los reglamentos de conservación, el Estado reafirma que la preservación de los monumentos históricos representa un deber ciudadano colectivo que debe prevalecer sobre cualquier pretensión proselitista de coyuntura.