Ministerio Público expresa su total respaldo al fiscal Leonardo Guffanti tras recibir mensajes extorsivos

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una conferencia de prensa brindada este miércoles 9 de septiembre, el Ministerio Público brindó su respaldo al fiscal supremo Leonardo Guffanti Parra, quien en las últimas horas recibiera amenazas contra su vida, así contra su familia, por una de las organizaciones criminales que opera en Ventanilla y el Callao.

Como se recuerda, el también integrante de la FECOR de Lima Noroeste, recibió un mensaje extorsivo por las investigaciones contra el crimen organizado que desarrolla en el "Primer Puerto", donde los miembros del hampa le "aseguran" que tienen conocimiento de todos sus movimientos.

Respaldo institucional al fiscal Guffanti Parra

El lamentable hecho convocó a un pronunciamiento inmediato por parte de las más altas esferas del Ministerio Público. En ese sentido, la conferencia de prensa contó con la participación del fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, las también integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, Patricia Benavides Vargas y Zoraida Ávalos Rivera; el coordinador nacional de la FECOR, fiscal Jorge Chávez Cotrina, y el fiscal amenazado.

🚨 #AcciónFiscal | Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, manifestó el respaldo institucional del Ministerio Público al fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, de la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lima... pic.twitter.com/E1SAV3u3oC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 9, 2026

En ese sentido, el titular de la Fiscalía de la Nación expresó su total respaldo institucional al fiscal supremo Leonardo Guffanti Parra, aseverando que los amedrentamientos recibidos no impedirán que cesen sus labores; no obstante, lamentó que esta práctica delictiva no sea la única que recibe el personal fiscal.

"Como ustedes saben: El Ministerio Público y las demás instituciones del Estado, están comprometidas seriamente en la lucha contra la corrupción y especialmente contra la criminalidad organizada. Es por eso, que venimos siendo víctimas, ya no únicamente esta vez, si no ya en constantes oportunidades de estos abusos, de estas prepotencias de las organizaciones criminales que, si bien es cierto, están generando pánico en la ciudadanía, en todo el país, en el Ministerio Público no lo van a lograr", puntualizó.

Con referente a la situación del fiscal Guffanti Parra, el fiscal de la nación aseveró que no dará un paso atrás en funciones, señalando, además, "que si amenazan a un fiscal, amenazan a una institución". En esa misma línea, destacó los operativos que vienen realizando, principalmente contra la minería ilegal, donde alertó que este flagelo financia hasta 90 %, todas las actividades delictivas que se registran en el país.

Policía ya se encuentra investigando el caso para hallar con los responsables

Quien también se pronunció en la conferencia de prensa fue el coordinador nacional de la FECOR, fiscal Jorge Chávez Cotrina, donde informó que la Policía Nacional del Perú ya se encuentra investigando el caso para hallar con los responsables.

Bajo esta consideración, dejó en claro que las amenazas contra el fiscal Guffanti Parra estarían vinculadas a las últimas condenas que ha logrado su despacho, así como a los casos emblemáticos que viene desarrollando, como, por ejemplo, contra las bandas que extorsionan al transporte público y los relacionados a la minería ilegal, más precisamente al robo de lingotes de oro en San Miguel, en marzo último.

"Desconocemos todavía de dónde pueden venir estas amenazas, pueden ser cualquiera de estas organizaciones, no podemos adelantar juicio. La Policía está haciendo obviamente un trabajo de inteligencia para determinar de dónde vendrían estas amenazas", sostuvo.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Luego de que el fiscal Leonardo Guffanti Parra de la FECOR de Lima Noroeste, fuera amenazado de muerte, la Fiscalía a través de una conferencia, expresó su solidaridad con él. Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, aún se desconoce de dónde... pic.twitter.com/SIKIlUY3DN — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2026

Desde el Ministerio Público aseguran que no solamente respaldarán en todo momento al fiscal Leonardo Guffanti Parra, también afirman que seguirán con su lucha implacable contra la delincuencia.