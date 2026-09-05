ERM 2026: no hay modalidad de reelección encubierta, afirma JNE

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, señaló hoy que no hay ninguna modalidad de reelección encubierta en el Perú, en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el 4 de octube.

Postura legal sobre la participación de autoridades vigentes

El titular del máximo organismo electoral fue enfático al descartar cualquier tipo de irregularidad o vacío legal en las candidaturas inscritas para el proceso de octubre. Además, respondió a los cuestionamientos de distintos sectores.

"En principio, no hay en el Perú ninguna modalidad de reelección encubierta. Eso lo repito tajantemente", afirmó Roberto Bermejo.

Las precisiones del magistrado se dieron en el marco del análisis normativo que rige para las autoridades locales que buscan mantenerse en la administración pública desde diferentes cargos. Burneo Bermejo aclaró que "lo que se ha resuelto es un punto controvertido específico: ¿puede o no participar un alcalde en ejercicio como regidor? y la respuesta es sí porque no hay prohibición expresa en la Constitución, en las leyes y en otro marco normativo".

De esta manera, el titular del ente rector de las elecciones dejó en claro que la legislación vigente ampara el derecho a la postulación de los alcaldes actuales que aspiren a integrar un concejo municipal en el próximo periodo. La ausencia de un impedimento explícito en el texto constitucional respalda el criterio adoptado para permitir la participación de estas autoridades en los comicios.

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Robero Burneo, presidente del JNE: "¿Puede participar un alcalde en ejercicio?, la respuesta es que sí, porque no hay prohibición expresa en la Constitución"



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El JNE garantiza el proceso

Respecto a la labor descentralizada que realizan las sedes jurisdiccionales en todo el país, el titular de la entidad remarcó que las resoluciones emitidas se ajustan estrictamente al marco de la ley. Sobre la autonomía operacional de estos organismos de primera instancia, destacó que el pleno del JNE mantiene un respeto absoluto por las decisiones de los jurados electorales especiales, asegurando que estos actúan con profesionalismo.

El titular del organismo electoral detalló además el mecanismo institucional mediante el cual se revisan las apelaciones planteadas por las distintas agrupaciones políticas durante la contienda. El magistrado puntualizó que las decisiones de los JEE pueden ser eventualmente modificadas o anuladas por el pleno del JNE.

Finalmente, la máxima autoridad de la entidad reafirmó el compromiso del tribunal electoral de velar por la legalidad, la transparencia y la equidad para todas las organizaciones políticas participantes. En esa línea, garantizó que el Jurado Nacional de Elecciones actuará conforme a la ley, Constitución y al marco normativo.

En ese sentido, el JNE reafirma su compromiso de conducir las Elecciones Regionales y Municipales 2026 bajo un estricto apego a la Constitución y las leyes, garantizando la imparcialidad en la resolución de las controversias y el respeto absoluto a los derechos de participación política de todos los ciudadanos.