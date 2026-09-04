Federico Dantón reaparece y sorprende por su gran parecido con su padre, Alan García

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Federico Dantón, el hijo menor de Alan García, volvió a dejarse ver tras un buen tiempo perfil bajo. Apareció en una foto junto a Carla García y los usuarios no tardaron en comentar lo mucho que ha crecido y el gran parecido con el expresidente.

Federico Dantón reaparece en redes

La reaparición de Federico Dantón se dio por las redes sociales de su hermana mayor, Carla García, quien subió una foto donde salen muy sonrientes y pasándola bien juntos.

Y aunque la imagen mostraba simplemente a los dos hermanos pasando un buen rato, hubo un detalle que se robó todas las miradas: la apariencia actual de Federico Dantón.

El hijo menor de Alan García luce bastante diferente a como muchos lo recuerdan cuando era niño y adolescente, etapa en la que aparecía ocasionalmente junto a su familia.

Como se ha mantenido bastante alejado de la exposición mediática durante los últimos años, su aparición generó curiosidad entre quienes siguen a la familia García.

En cuestión de minutos, varios usuarios comenzaron a comentar el cambio físico del joven y, especialmente, el parecido que encontraron con su fallecido padre, Alan García.

Resaltan su parecido con Alan García

Los comentarios no tardaron en llegar y algunos fueron bastante directos al comparar los rasgos de Federico Dantón con los del expresidente, Alan García.

"Su clon de Alan", escribió un usuario, mientras que otro comentó: "Los genes de Alan". Incluso hubo quienes resumieron el parecido familiar con un contundente: "Ahí están los García".

Pero no todos coincidieron exactamente en que el parecido fuera solo con Alan García. Una usuaria destacó algunos rasgos específicos y señaló: "Federico tiene los ojos de su mamá y la sonrisa de Alan".

La fotografía también generó comentarios sobre la relación entre los hermanos. Una usuaria resaltó el cariño que Carla demuestra por Federico Dantón y le dejó un mensaje en el que destacó la cercanía que mantiene con su hermano menor.

A diferencia de Carla, quien suele tener una presencia mucho más activa en redes sociales y comparte distintos momentos de su vida, Federico ha preferido mantenerse en un perfil bajo. Por eso, cada vez que aparece públicamente termina despertando la curiosidad de quienes conocen la historia de la familia.

Así, la reaparición de Federico Dantón junto a Carla García causó sorpresa entre los usuarios por el cambio en su apariencia y el gran parecido que varios encontraron con Alan García.