¿Qué hacer si perdiste tu pasaporte?: conoce AQUÍ los requisitos y sedes para tramitar el duplicado

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores brindan asistencia inmediata a los ciudadanos peruanos que sufran la pérdida, robo o deterioro de su documento de viaje. El procedimiento administrativo permite gestionar una nueva libreta electrónica tanto en el territorio nacional como en el extranjero, garantizando el libre tránsito internacional sin necesidad de interrumpir sus actividades.

Trámite en el extranjero y asistencia consular inmediata

Los connacionales que sufran el extravío o hurto de su documento durante su estancia fuera del país no requieren retornar de emergencia al Perú para regularizar su situación migratoria. La red de consulados del Perú en el exterior se encuentra facultada para atender estos requerimientos de manera directa e iniciar el proceso de expedición.

Las gestiones realizadas ante las delegaciones consulares respondan al marco de competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores para la protección de peruano en el exterior. El denominado pasaporte consular mantiene la misma validez legal que el expedido en el territorio nacional, garantizando la plena identificación del ciudadano ante las autoridades migratorias internacionales.

La verificación constante de la vigencia del documento y el registro previo de los canales de atención consular del país de destino resultan fundamentales para resolver cualquier contingencia. Las autoridades recomiendan conservar copias digitales de los documentos personales para agilizar la validación de identidad ante los funcionarios consulares durante la emergencia.

Procedimiento en el Perú y vigencia de la libreta electrónica

En el territorio nacional, la Superintendencia Nacional de Migraciones canaliza la atención para la expedición de pasaportes electrónicos en sus sedes centrales, agencias descentralizadas y centros MAC. Para iniciar el trámite, el usuario debe realizar el pago de la tasa correspondiente en el Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe, además de no registrar multas electorales pendientes.

La obtención de una nueva libreta exige la presentación del documento nacional de identidad vigente y el comprobante del pago efectuado. En casos de emergencia por viaje programado dentro de las siguientes 48 horas, el ciudadano puede acudir a las oficinas ubicadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez o sedes habilitadas con su boleto de viaje confirmado.

El pasaporte electrónico ordinario constituye el único documento oficial de identificación para el tránsito internacional fuera del espacio de la Comunidad Andina. Mantener el documento en buen estado y gestionar su duplicado con anticipación previene contratiempos durante el control migratorio de salida e ingreso al país.

En ese sentido, el pasaporte representa el instrumento fundamental para la movilidad internacional, por lo que resulta indispensable conocer los canales institucionales para gestionar su duplicado ante cualquier eventualidad.