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Ministerio Público: evalúa operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas para optimizar el trabajo de la PNP

El Ministerio Público plantea la intervención de las Fuerzas Armadas y una articulación multisectorial para optimizar la labor policial en el combate al crimen organizado.

La institución evalúa la medida.
La institución evalúa la medida. (Composición: Exitosa)

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/09/2026

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El Ministerio Público planteó la implementación de acciones operativas en coordinación con las Fuerzas Armadas e instituciones del Poder Ejecutivo para dinamizar la persecución del delito. La propuesta busca articular esfuerzos interinstitucionales ante la creciente ola de inseguridad ciudadana que afecta a diversas regiones del país.

El Ministerio Público plantea evalúa una articulación multisectorial para reforzar las operaciones de seguridad

La integración de las fuerzas del orden representa un pilar fundamental para optimizar los operativos contra el crimen organizado en las zonas con mayores índices delictivos. Esta iniciativa contempla un trabajo estratégico coordinado entre los sectores de Defensa e Interior para actuar de manera conjunta bajo los parámetros constitucionales vigentes.

"Estamos estudiando la posibilidad de convocar en primer lugar a las Fuerzas Armadas para dentro del marco de la ley coordinar operaciones conjuntas dentro de nuestras facultades (...) dadas las circunstancias de emergencia debemos convocar a las Fuerzas Armadas para optimizar el trabajo de la Policía y el Ministerio Público", señaló el Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

El fortalecimiento de la relación operativa entre la institución fiscal y la Policía Nacional resulta clave para consolidar la eficacia de las investigaciones penales. La unificación de criterios técnicos y de inteligencia busca mejorar la capacidad de respuesta operativa durante los procedimientos de captura e intervención.

Diagnóstico real sobre el registro de bandas criminales desarticulados

El seguimiento de las estructuras delictivas exige un mapeo riguroso por parte de las autoridades para evitar cifras sobreestimadas respecto al impacto de los operativos policiales. El Fiscal de la Nación señaló la necesidad de evaluar con criterio técnico el mapa de la criminalidad organizada para responder con mayor precisión ante el accionar de estos grupos en el país.

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"Las organizaciones que se están investigando ya sabemos más o menos cuáles son (...) la Policía en múltiples ocasiones decía que ha desactivado algunas organizaciones criminales pero creo que era un número un poco inflado porque si decían 500 organizaciones desarticuladas ya no tendríamos organizaciones, a menos que se hayan reacomodado", precisó el Fiscal de la Nación.

La consolidación de un sistema unificado de información entre el Ministerio Público y los organismos de inteligencia permitirá verificar la efectividad real de cada golpe contra la delincuencia a nivel nacional. Este probable trabajo en conjunto garantizaría un seguimiento continuo a las investigaciones, evitando que los integrantes de organizaciones desmanteladas migren a otras estructura o retomen actividades ilícitas bajo nuevas fachadas.

En ese sentido, el Ministerio Público continuará promoviendo y evaluando mecanismos de cooperación interinstitucional para reforzar la lucha contra la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana a nivel nacional.

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