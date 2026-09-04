Trujillo: Padre de suboficial PNP, Diego Vela, descarta impactos de bala y asegura que cayó del tercer piso

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista exclusiva con Exitosa, Manuel Vela, padre del suboficial PNP Diego Vela, hallado muerto en Trujillo, brindó detalles previos a lo ocurrido.

Narró que su hijo salió a una discoteca a celebrar su cumpleaños. Pero al retornar a su departamento no pudo abrir la puerta por lo que subió a la azotea y cae desde el tercer piso y descartó impactos de bala.

Padre de efectivo policial rechaza atentado

Manuel Vela, el padre del suboficial que perdió la vida, señaló que tuvo que trasladar el cuerpo de su hijo a la morgue y esperar la realización de la necropsia.

Posteriormente, relató la secuencia de los hechos desde su perspectiva. Explicó que el suboficial llegó a su domicilio durante la madrugada, tras celebrar su cumpleaños, y que, debido a una falla en la chapa de su dormitorio, decidió subir hasta el techo. Según su versión, fue entonces cuando cayó al vacío y posteriormente falleció.

"Él sale a bailar porque era su cumpleaños. Salió con sus colegas y regresa a la casa a eso de las 4 de la mañana. Llega, y ahí se ve en el video, donde el baja de la moto, mira su celular, (...) abre la puerta y subió. Esa puerta del departamento donde él vive, la chapa del cuarto estaba fallando. Y al ver que no podía ingresar, sube a la azotea del cuarto piso (...) interpreto que se resbala y ahí es donde cae", relata.

Colega habría dado una información inexacta

Asimismo , Julliana Rodríguez Guevara, tía del suboficial PNP Diego Vela, señaló que el efectivo policial que ayudó a su sobrino y lo trasladó al hospital mencionó en el acta preliminar que al parecer la víctima habría sufrido impacto balístico la cual y que se pudo corroborar o se desbarata con el examen médico legal.

"Esta información tendenciosa surge del acta policial, la cual está basada solo en una hipótesis. El policia que auxilia a mi sobrino y lo traslada al hospital, menciona 'al parecer fue impactado por impacto balístico'. ¿Qué significa 'al parecer'? Es una presunción. Esa acta policial se corrobora con el examen médico legal, y se desbarató", declaró.

En entrevista con Exitosa, Manuel Vela, padre del suboficial PNP Diego Vela, relató que su hijo regresó a su departamento tras celebrar su cumpleaños y, al no poder abrir la puerta, subió a la azotea, desde donde cayó. Asimismo, descartó que el agente presentara impactos de bala.