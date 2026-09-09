Hallazgo prehispánico en Chorrillos: encuentran vasija Ychsma de hasta 600 años en obras de gas natural

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una vasija de la cultura Ychsma, con una antigüedad estimada de hasta 600 años, fue hallada durante trabajos para instalar redes de gas natural en Armatambo, Chorrillos. El descubrimiento ocurrió dentro de un área arqueológica vinculada con asentamiento prehispánico de la costa peruana.

Vasija fue encontrada durante obras de gas

La pieza fue encontrada durante labores de instalación de redes de gas natural de Cálidda. Se trata de una tinaja de forma globular, localizada en Armatambo, sector situado en las faldas del Morro Solar, en Chorrillos, Lima, durante una intervención supervisada por especialistas.

La vasija presenta un diámetro aproximado de 84 centímetros y fue ubicada a 76 centímetros de profundidad. Sus características corresponden preliminarmente a la cultura Ychsma, sociedad que se desarrolló en la costa central peruana antes de la expansión inca, de acuerdo con la información difundida.

Hallazgo en Armatambo

Los especialistas consideran que la pieza habría sido utilizada para almacenar alimentos y posiblemente chicha, bebida que también pudo estar relacionada con actividades rituales. La cerámica presenta alteraciones en la boca y el cuello, además de fisuras y fracturas longitudinales visibles en su estructura original.

Durante la intervención, el área del hallazgo fue manejada mediante el protocolo arqueológico correspondiente. Los trabajos fueron paralizados en el punto, se comunicó el descubrimiento al Ministerio de Cultura y se esperó la supervisión y autorización para continuar con las labores previstas en la zona.

Vasija encontrada

Armatambo conserva más evidencias prehispánicas

Armatambo fue un importante asentamiento asociado con la sociedad Ychsma, desarrollada aproximadamente entre los años 900 y 1460 después de Cristo. Posteriormente, el lugar fue ocupado por los incas y tuvo funciones administrativas vinculadas con el camino costero hacia Pachacámac, según los antecedentes históricos difundidos.

El hallazgo se suma a otros descubrimientos registrados durante trabajos de instalación de gas natural en la zona. Entre los materiales encontrados anteriormente figuran vasijas, cerámicas, restos humanos y animales, además de evidencias marinas y un contexto funerario que había sido alterado durante procesos posteriores.

Hallazgo en Chorrillos

La zona de Armatambo forma parte de un espacio donde las obras modernas han permitido identificar distintos vestigios prehispánicos. Los trabajos cuentan con monitoreo arqueológico para registrar, proteger y evaluar los materiales que puedan aparecer durante intervenciones realizadas en el subsuelo del sector.

La nueva vasija Ychsma hallada en Chorrillos constituye otro registro material del antiguo asentamiento de Armatambo. La pieza será evaluada por especialistas para establecer sus características y condiciones, mientras las labores vinculadas con la instalación de gas continúan bajo las medidas arqueológicas establecidas para Chorrillos.