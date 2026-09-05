Christian Cueva reacciona al nuevo romance que tiene Pamela López: "Estoy tratando de llevar las cosas bien"

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva sorprendió por la manera en que reaccionó cuando le preguntaron por la nueva relación de Pamela López. El futbolista fue abordado por Mariella Zanetti durante una entrevista para Q'Bochinche!, donde evitó entrar en detalles sobre la vida sentimental de su expareja y dejó claro que prefiere mantener una postura tranquila, ya que intenta mejorar la relación que tiene con la madre de sus hijos.

Cueva evita hablar de Pamela López

La conductora le contó que Pamela López ya había oficializado su romance con Franco Portales. Ante la inesperada noticia, Cueva decidió no emitir mayores comentarios y mostró una actitud bastante más mesurada que en anteriores ocasiones. Asimismo, explicó que actualmente intenta mejorar la relación que mantiene con la madre de sus hijos, dejando de lado cualquier posible enfrentamiento.

En ese sentido, el futbolista dejó entrever que su prioridad es mantener una convivencia cordial con Pamela López por el bienestar de sus pequeños. Su respuesta llamó la atención debido a que, en otras oportunidades, sus declaraciones sobre su expareja habían generado polémica y terminado en fuertes intercambios públicos.

"No puedo hablar (...) Estoy tratando de llevar las cosas bien" , dijo el futbolista, dejando en claro que su relación con la influencer estaría mejorando.

Pamela López revela detalles de su romance

Mientras tanto, Pamela López también habló de su romance con Franco Portales durante su participación en Q'Bochinche!. La trujillana defendió su relación y aclaró que su pareja tiene una edad considerable, por lo que rechazó las versiones que la califican como una mujer que suele relacionarse con hombres mucho menores.

"No es chibolo. El pasado me condena. Estuve con un chibolo. En la relación pasada le llevaba 10 años, pero solo fue una vez en mi vida. Franquito tiene 38 años y quizá su estilo lo hace ver más joven", indicó.

Además, Pamela contó que sus hijos ya tuvieron un primer encuentro con Franco, aunque todavía no conocen completamente la relación. La empresaria destacó que su pareja entiende la responsabilidad de estar con una mujer que tiene cuatro hijos y aseguró que su presencia ha significado un aporte positivo en su vida.

Es así que, la nueva etapa sentimental de Pamela López llega en medio de una relación más tranquila con Christian Cueva. Mientras ella avanza junto a Franco Portales, el futbolista parece optar por mantener la calma y priorizar el bienestar de sus hijos, dejando atrás las diferencias que marcaron públicamente su polémica separación.