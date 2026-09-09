Turista alemana fue rescatada tras caer en la ruta Salkatay, camino hacia Machu Picchu

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una turista alemana sufrió una caída mientras recorría la ruta Salkantay, en Cusco. El accidente ocurrió en el sector Loreta, donde el terreno dificultó el ingreso de los rescatistas. Tras varias horas de trabajo, la visitante fue retirada con una camilla y trasladada para recibir atención médica.

Rescate ocurrió en una zona de difícil acceso

El accidente ocurrió el martes 8 de setiembre en el sector Loreta, ubicado en el tramo Collcapapampa-Sahuayaco, distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención. La turista, de aproximadamente 29 años, cayó mientras realizaba una caminata por esta zona.

El lugar donde permanecía la visitante presentaba terreno rocoso y vegetación, por lo que el personal de Seguridad Ciudadana tuvo que descender varios metros para llegar hasta ella. Los agentes acudieron con equipos de seguridad y una camilla para realizar la evacuación necesaria.

Tras ser ubicada, la turista fue retirada cuidadosamente del punto donde ocurrió la caída. Los rescatistas utilizaron los implementos disponibles para movilizarla por el terreno accidentado y completar el traslado, Más tarde, fue llevada de emergencia al Centro de Salud de Santa Teresa.

Según reportes de Agencia Andina, la mujer presentó lesiones de consideración como consecuencia de la caída. sin embarga, la información no precisa mayores detalles sobre sus lesiones ni sobre el tratamiento médico recibido después de su ingreso.

Autoridades participaron en la evacuación

El operativo estuvo a cargo de integrantes de Seguridad Ciudadana de Santa Teresa, quienes acudieron hasta el sector donde ocurrió la emergencia. El personal contó con equipos de seguridad y una camilla para retirar a la visitante desde el área de difícil acceso.

La intervención permitió sacar a la turista alemana de la zona donde había quedado tras la caída. De acuerdo con el reporte, los agentes descendieron hasta el punto del accidente y realizaron las labores necesarias para movilizarla hasta un lugar que permitiera continuar con su traslado.

El accidente ocurrió dentro del recorrido turístico de Salkantay, una ruta utilizada por visitantes que atraviesan distintos sectores de Cusco. El tramo Collpapampa-Sahuayaco se encuentra dentro del distrito de Santa Teresa, jurisdicción vinculada con el acceso hacia zonas próximas a Machu Picchu.

La emergencia terminó con la evacuación de la visitante hacia el establecimiento sanitario de Santa Teresa. La turista permaneció bajo atención médica luego de sufrir lesiones de consideración durante su recorrido por el sector Loreta, según la información difundida sobre el operativo.

El caso vuelve a registrar la intervención de personal de seguridad ante una emergencia ocurrida en una zona de tránsito turístico de Cusco. La turista alemana, que sufrió una caída en la ruta Salkantay, fue finalmente retirada del área y trasladada para recibir atención médica.