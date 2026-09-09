Presidente del Congreso pide a inversionistas mineros seguir apostando por Perú y plantea reducir burocracia

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Congreso, Miguel Torres, pidió a los inversionistas mineros mantener su apuesta por Perú durante la inauguración de Expomina 2026. Además, reafirmó el compromiso del Parlamento para enfrentar la minería ilegal, promover la formalización y reducir la burocracia que afecta al sector minero.

Torres pide mantener el ritmo de inversión minera

Durante la inauguración de Expomina Perú 2026, Miguel Torres destacó la importancia de mantener el flujo de inversiones mineras en el país. El titular del Congreso señaló que el desarrollo de la minería formal está relacionado con infraestructura, empleo y oportunidades para empresas locales.

Torres sostuvo que el Perú necesita continuar impulsando la actividad minera y pidió a los inversionistas mantener la confianza en el país. La declaración fue realizada durante la apertura de la feria minera, considerada entre las principales del mundo.

El presidente del Congreso también señaló que Expomina Perú 2026 permitirá generar espacios para dialogar, alcanzar acuerdos y mostrar el desarrollo de la minería formal. La actividad reúne a empresas, proveedores, inversionistas y representantes vinculados con la industria minera.

Torres indicó que las inversiones mineras no solamente representan cifras económicas, sino también proyectos relacionados con carreteras, hospitales, empleo formal y empresarios locales. Asimismo, señaló que la actividad debe desarrollarse considerando a las comunidades ubicadas alrededor de los proyectos.

▶ "Perú da la bienvenida a la inversión minera responsable", señaló la presidenta Keiko Fujimori, durante la inauguración de la décima edición de Expomina Perú 2026 https://t.co/QYZYZ09ByD pic.twitter.com/rJibgIKc4b — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) September 9, 2026

Congreso plantea enfrentar minería ilegal y reducir trámites

Durante su intervención, Torres reafirmó el compromiso del Congreso de la República para enfrentar la minería ilegal y avanzar en la formalización. Para ello, planteó impulsar medidas orientadas a reducir la burocracia y la tramitología, además de mejorar la eficiencia de la actividad minera.

El presidente del Congreso sostuvo que la minería sostenible debe considerar el cuidado del entorno y el trabajo conjunto con las comunidades. También afirmó que el valor de los proyectos debe considerar las condiciones de las familias cercanas a las operaciones.

La actividad reúne a empresas mineras, proveedores e inversionistas y busca generar oportunidades de negocios vinculadas con inversión minera, tecnología, sostenibilidad y nuevos proyectos. La feria también contempla espacios destinados a conectar proyectos con capitales y actores de la industria.

El llamado de Miguel Torres ocurre mientras Expomina Perú 2026 concentra en Lima a representantes de la industria minera nacional e internacional. El presidente del Congreso planteó mantener las inversiones mineras, combatir la minería ilegal, avanzar en formalización y reducir trámites para el sector.

La feria minera continuará reuniendo a representantes del sector durante sus jornadas programadas en Lima. En ese contexto, el Congreso plantea reducir burocracia y tramitología, mientras el Gobierno y los actores empresariales participan en espacios destinados a inversión, negocios y desarrollo de proyectos mineros.