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Medidas de prevención

MIDAGRI: SENASA capacita a más de 10 mil familias agricultoras frente a riesgos climáticos

A través de 516 Escuelas de Campo, productores de 24 regiones fortalecen sus capacidades para prevenir riesgos ante eventos climáticos, proteger sus cultivos y mejorar la inocuidad de los alimentos.

SENASA capacita a familias agricultoras
SENASA capacita a familias agricultoras (Foto: Difusión)

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/09/2026

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Ante escenarios de mayor variabilidad climática y los posibles efectos asociados al Fenómeno El Niño, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), fortalece las capacidades de 10.090 familias agricultoras para anticiparse a los riesgos que pueden afectar sus cultivos, reducir pérdidas productivas y contribuir a la producción de alimentos seguros para la población.

Como parte de esta estrategia, el SENASA viene desarrollando 516 Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) en 24 regiones, 82 provincias y 239 distritos, beneficiando a productores vinculados a 45 productos agrícolas. Esta intervención permite llevar conocimientos y herramientas prácticas directamente a las parcelas y fortalecer la capacidad de respuesta de la agricultura familiar frente a condiciones climáticas adversas.

"Aprender haciendo" la fórmula que funciona

Las Escuelas de Campo aplican la metodología de "aprender haciendo", mediante la cual la propia parcela se convierte en un espacio práctico de aprendizaje. Los productores observan sus cultivos, analizan las condiciones de producción, identifican riesgos y adoptan oportunamente medidas para prevenir o reducir sus impactos.

SENASA

De esta manera, los conocimientos adquiridos pueden ser aplicados directamente en el campo y fortalecen progresivamente las capacidades del productor para tomar mejores decisiones frente a lluvias intensas, altas temperaturas, aparición de plagas y otras condiciones que puedan comprometer sus cultivos y medios de vida.

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La intervención comprende productores de cultivos como papa, maíz, quinua, cebolla, frijol, limón, mandarina, tomate, vid, plátano, yuca y otros productos de importancia para la alimentación y economía familiar, así como actividades vinculadas con la producción pecuaria.

Durante las sesiones, los agricultores fortalecen sus conocimientos sobre manejo eficiente del agua, conservación del suelo, vigilancia y control de plagas, uso responsable de plaguicidas y otros insumos agrícolas, higiene, cosecha y trazabilidad, prácticas que contribuyen no solo a proteger la producción, sino también a mejorar la inocuidad de los alimentos que llegan a los mercados y a las mesas de las familias peruanas.

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Agricultura familiar más preparada y resiliente

El objetivo del MIDAGRI y del SENASA es que los productores cuenten con mayores herramientas para anticiparse a los riesgos, reducir pérdidas y mantener la continuidad de sus actividades productivas, fortaleciendo progresivamente una cultura de prevención en el campo.

En un contexto de mayor variabilidad climática, el conocimiento y la asistencia técnica se convierten en herramientas fundamentales para que las familias agricultoras protejan sus cultivos, sus recursos productivos y sus ingresos.

SENASA

Con estas acciones, el MIDAGRI, a través del SENASA, reafirma su compromiso con una agricultura familiar más preparada, resiliente y competitiva, capaz de enfrentar los desafíos climáticos y contribuir a garantizar alimentos seguros para todos los peruanos.

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