20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Red Prestacional Almenara de EsSalud informó sobre el estado de salud de un paciente hospitalizado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, cuyo diagnóstico de mpox (viruela símica) fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud (INS).

A través de un comunicado difundido el jueves 19 de noviembre, la institución detalló las acciones médicas adoptadas y anunció que investiga las circunstancias en las que se habría producido el contagio.

Refuerzan protocolos de bioseguridad tras confirmar caso de viruela símica

De acuerdo con el pronunciamiento, el asegurado permanece internado desde el pasado 16 de octubre en el Servicio de Hematología, donde recibe atención médica especializada y permanente debido a su delicada condición de salud.

Durante su hospitalización, el paciente presentó lesiones en la piel, situación que motivó la realización de pruebas especializadas. Las muestras fueron remitidas al Instituto Nacional de Salud, entidad que confirmó el diagnóstico de viruela símica.

Tras conocerse el resultado, el establecimiento reforzó las medidas de aislamiento y bioseguridad correspondientes para atender al paciente y adoptar las precauciones necesarias dentro del centro hospitalario.

Junta médica define tratamiento para el paciente

EsSalud precisó que una junta médica multidisciplinaria evaluó el estado de salud del asegurado el 19 de noviembre y estableció las medidas terapéuticas correspondientes, de acuerdo con la valoración de los especialistas.

Asimismo, la institución señaló que se encuentra gestionando con carácter de urgencia la adquisición del tratamiento farmacológico indicado por los profesionales médicos. Este proceso busca garantizar que el paciente pueda recibir la atención necesaria conforme a las recomendaciones establecidas por el equipo tratante.

Comunicado Essalud

La entidad también aseguró que mantiene comunicación con los familiares para brindarles información sobre la evolución del paciente y las acciones médicas que se vienen ejecutando durante su hospitalización.

Investigan circunstancias del contagio

Uno de los puntos centrales del comunicado responde a la preocupación manifestada por los familiares respecto a las circunstancias en las que el paciente habría contraído la enfermedad.

Frente a ello, la Red Prestacional Almenara indicó que se encuentra desarrollando una investigación clínica y epidemiológica para esclarecer los hechos y determinar las medidas que correspondan.

El pronunciamiento no precisa todavía dónde ni en qué momento se habría producido el contagio, por lo que será necesario esperar los resultados de las indagaciones para conocer mayores detalles sobre el caso.

Finalmente, EsSalud reafirmó su compromiso de brindar una atención especializada, segura y humanizada, priorizando la salud del asegurado, el acompañamiento a sus familiares y el esclarecimiento de lo ocurrido.

De esta manera, el caso permanece bajo seguimiento médico y epidemiológico, mientras la institución gestiona el tratamiento indicado y busca determinar las circunstancias del contagio.