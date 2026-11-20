20/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán y Luis 'Cuto' Guadalupe vuelven a sorprender a sus seguidores. Esta vez, la 'Foquita' no dudó en conmover a su tío con un lujoso regalo por sus 50 años de vida, además de un emotivo mensaje en el que reflejó su agradecimiento por todo su cariño y apoyo incondicional que recibió de él a lo largo de su vida.

Farfán y su lujoso regalo a 'Cuto' Guadalupe: ¿de qué se trata?

Un gesto familiar por parte de la 'Foquita' Farfán se convirtió en uno los momentos más comentados en la industria del entretenimiento peruano. El exfutbolista de Alianza Lima compartió en su cuenta oficial de Instagram, una publicación que reflejó el cariño que siente hacia su tío 'Cuto' Guadalupe.

Pues bien, el exjugador de la selección peruana de fútbol subió algunas fotografías del preciso momento en que sorprendió a 'Cuto' Guadalupe con una lujosa camioneta de color blanco, que según precisó, le había prometido hace unos meses por su cumpleaños número 50.

La sorpresa también tuvo un significado especial porque, meses atrás, Guadalupe había contado que Farfán le había prometido regalarle una camioneta por su onomástico en el presente año. Por ello, la pareja de Xiomy Kanashiro decidió cumplir con su palabra y convertir aquella promesa en una realidad.

"Dicen que las promesas están para cumplirse, y hoy me toca cumplir una que te hice hace tiempo por tus 50 años. Sé cuánto esperaste este momento y lo mucho que significa para ti. Hoy, con mucho cariño, quiero entregarte este regalo que soñaste", escribió Jefferson Farfán en un inicio.

El emotivo mensaje que Jefferson Farfán dedicó a su tío

En las imágenes difundidas en la cuenta de Instagram de Farfán se observa a Farfán y 'Cuto' Gudalupe dándose un fuerte abrazo, mientras que en otra instantánea se les ve a ambos junto a doña Charo, quien los acompañó durante este especial encuentro familiar.

Sin embargo, lo que más destacó de esta escena fue el mensaje que la 'Foquita' Farfán le dedicó al exdefensor de Universitario de Deportes. En su dedicatoria, señaló que la camioneta representaba una pequeña muestra de agradecimiento por todo lo que Guadalupe hizo por él, especialmente durante sus primeros años y las etapas más complicadas de su vida.

"Pero más allá de un carro, este es un pequeño agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. Por estar siempre ahí, en las buenas y en las malas, por tus consejos, por tu cariño y, sobre todo, por nunca dejar de creer en mí", acotó en su mensaje.

Farfán agradecido con 'Cuto' Guadalupe por su apoyo

Finalmente, Jefferson Farfán expresó que ver a su tío feliz también significaba una alegría para él y que no dejará de dedicarle emotivas sorpresas para devolverse de esa forma todo lo que hizo a lo largo de su vida.

La publicación terminó con una declaración de cariño hacia 'Cuto' Guadalupe y una frase que resumió el motivo de la sorpresa: "¡las promesas se cumplen! #50añoscontigo".

En ese sentido, Jefferson Farfán y 'Cuto' Guadalupe protagonizaron un emotivo momento familiar, luego de que el exfutbolista de Alianza Lima le regalara una lujosa camioneta a su tío por la promesa que le hizo por su cumpleaños número 50.