20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, tendrá que brindar explicaciones por las fallas técnicas ocurridas durante la misa celebrada por el papa León XIV en la base aérea Las Palmas.

Identificación de responsables en la organización de la ceremonia

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, indicó que la planificación de las actividades vinculadas a la visita papal estuvo a cargo de la Cancillería en coordinación con el Arzobispado de Lima, señalando que corresponde determinar quiénes asumieron la responsabilidad operativa en cada una de las sedes programadas en el país.

"Finalmente la Cancillería junto con el Arzobispado han organizado varias actividades. Hay un responsable que se tendrá que identificar para Pucallpa, Cusco, para Lambayeque, para Cajamarca, para Lima", señaló.

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial precisó que, en el caso específico de la capital y de la ceremonia desarrollada en la base aérea Las Palmas, debió existir una designación directa para supervisar el evento, adelantando que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ya comunicó el inicio de las averiguaciones internas.

"En Lima ha debido haber un encargado directo y alguien encargado de Las Palmas tendrá que digamos responder y el canciller ha dicho que va a indagar", señaló.

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