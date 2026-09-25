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Reniec atenderá este sábado 26 y domingo 27 en más de 100 sedes: conoce horarios y trámites disponibles

El Reniec anunció que, este fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de septiembre atenderá al público en más de 100 sedes habilitadas, a días de las elecciones.

Reniec atenderá en más de 100 sedes
Reniec atenderá en más de 100 sedes (Difusión)

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/09/2026

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A días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el próximo 4 de octubre, la Reniec ha anunciado que atenderán al público este fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de septiembre en más de 100 sedes a nivel nacional.

Reniec atenderá este sábado 26 y domingo 27 de septiembre

Por medio de sus canales oficiales digitales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá este sábado 26 y domingo 27 de setiembre en más de 100 establecimientos a nivel nacional, con el objetivo de facilitar los trámites y la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cara a las elecciones. 

En ese sentido, la entidad viene ampliando sus servicios y horarios para que la población pueda contar con su documentación antes de la jornada electoral.

Trámites disponibles

Durante este fin de semana, los ciudadanos podrán realizar trámites como duplicado, renovación y emisión del DNI por primera vez, además de recoger documentos que ya se encuentren listos. 

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Asimismo, la institución recordó que hay una serie de trámites que pueden realizarse de manera virtual mediante su plataforma oficial, entre ellos el duplicado y renovación del DNI, además de la solicitud de copias de actas de nacimiento, matrimonio y defunción. 

¿Cuáles serán las sedes habilitadas para este sábado 26 y domingo 27 de septiembre?

Como parte de la iniciativa, el Reniec atenderá en horarios diferenciados. Algunasfuncionarán desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m., mientras que otras ampliarán su atención hasta la 1:45 p. m.

Además, para el domingo 27 de setiembre, Reniec ha previsto la atención en 39 sedes. Teniendo en cuenta ello, algunos de los departamentos en los que habrá atención serán:

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  1. Amazonas
  2. Áncash
  3. Arequipa
  4. Ayacucho
  5. Cajamarca
  6. Chota
  7. Cusco
  8. Huancavelica
  9. Huánuco
  10. Ica
  11. Junín
  12. La Libertad
  13. Lambayeque
  14. Lima
  15. Loreto
  16. Madre de Dios
  17. Moquegua
  18. Nasca
  19. Piura
  20. Puno
  21. San Martín
  22. Tumbes
  23. Ucayali

Incluso, las personas que deseen recoger su DNI pueden consultar si su documento ya está listo a través de la página del Reniec. Si el estado del trámite figura al 100%, los ciudadanos pueden acudir al centro de atención para solicitarlo.

Finalmente, con este anuncio, el Reniec deja claro que, este fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de septiembre atenderá al público en más de 100 sedes habilitadas, a días de las elecciones con la finalidad que los cuidadanos cuenten con sus documentos necesarios para votar.

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