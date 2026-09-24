Exchico reality es visto buscando comida en la basura y durmiendo bajo un puente en Barranco

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exchico reality Renzo Spraggón sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa un complicado momento económico. El modelo argentino aseguró que estaría en situación de calle y en redes sociales cómo buscaba comida y dónde pasaría la noche, incluso debajo de un puente en Barranco.

Renzo Spraggón estaría en situación de calle

Renzo Spraggón reapareció en sus redes sociales para contar el complicado momento que estaría atravesando. El modelo argentino explicó que ya no tenía dinero para continuar pagando el lugar donde se hospedaba y que tampoco contaba con un sitio donde pasar la noche.

En un video publicado en sus redes, Renzo Spraggón relató que incluso había terminado su cuota del gimnasio y que, ante la falta de recursos, tendría que dormir en la vía pública.

"Recién salgo del gimnasio, hoy fue mi último día, se me terminó la cuota, no tengo a dónde ir a dormir tampoco. Creo que voy a ir a dormir debajo de un puente", manifestó.

El exchico reality, quien en el pasado estuvo relacionado sentimentalmente con figuras como Evelyn Vela y Marina Mora, señaló que permanecería en Barranco. Durante su recorrido, también mostró parte de las dificultades que estaría enfrentando para conseguir algo de comer.

Renzo Spraggón pidió ayuda a sus seguidores

Mientras se encontraba en las calles de Barranco, Renzo Spraggón fue visto revisando desperdicios en busca de algún alimento. Además, empezó a reciclar y posteriormente agradeció a unas personas que le regalaron un pedazo de pizza.

El modelo también ingresó a una tienda para pedir comida. "Amigo, no tengo para comer, ¿me daría algo?", se le escucha decir en el video, antes de recibir un sándwich.

Luego, Spraggón se dirigió nuevamente a sus seguidores y pidió que alguna persona pudiera recibirlo en su vivienda y ayudarlo con comida. "Estoy en Barranco y voy a estar en este puentecito durmiendo. Me llaman si me quedo dormido", sostuvo.

El argentino también dejó claro que su situación había cambiado y pidió apoyo a quienes lo siguen: "Ya no quiero leer más 'yo wachin', ayúdame, ahora estoy situación de calle, amigos".

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos usuarios expresaron preocupación y ofrecieron ayudarlo, mientras que otros pusieron en duda la veracidad de lo mostrado.

Así, Renzo Spraggón aseguró que actualmente se encuentra en situación de calle y mostró en redes sociales cómo buscaba comida y un lugar donde pasar la noche bajo un puente en Barranco.