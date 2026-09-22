Alumnos del Liceo Naval implicados en abuso deberían ser internados en Ancón II y no en Maranguita, señala abogado

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso Liceo Naval continúa bajo investigación y el abogado de la víctima ya plantea qué medidas deberían aplicarse a los alumnos implicados. Jorge Petrozzi habló sobre su posible internamiento en Ancón II y explicó cuánto tiempo podrían permanecer privados de su libertad por los hechos que son materia de investigación actualmente.

Abogado pide un área especial en Ancón II

En diálogo con Exitosa, Jorge Petrozzi, abogado de la familia de la víctima en el caso Liceo Naval, sostuvo que los alumnos implicados en el abuso no deberían permanecer en Maranguita y planteó que sean trasladados a un área especial de Ancón II.

La defensa busca que las autoridades evalúen un espacio que, según su posición, sea acorde con la gravedad de los hechos que vienen siendo investigados.

"A mi criterio, tendrían que ser trasladados a Ancón II, que es donde hay un área especial para menores infractores que han cumplido la mayoría de edad. Pero yo, desde un principio, he dicho que tienen que ser trasladados a un penal común. No deberían permanecer en Maranguita", sostuvo Petrozzi..

¿Qué castigo podrían recibir alumnos implicados?

Jorge Petrozzi también explicó cuál podría ser la sanción que recibirían los alumnos implicados en la agresión contra su defendido. El abogado señaló que existe una discusión sobre cuántos años de internamiento podrían recibir, pero consideró que la medida estaría entre seis y ocho años.

Según indicó, esta posición será sustentada por su defensa cuando llegue el momento de presentar sus alegatos finales. "Algunos sostienen que seis, yo sostengo que puede llegar hasta ocho y lo voy a fundamentar debidamente al momento que me toque esbozar mis alegatos finales", manifestó.

El abogado también dejó claro que la decisión final no dependerá de él, sino de la jueza encargada del caso. Por ello, aunque plantea que la sanción llegue a ocho años, reconoció que también podría establecerse en seis.

Asimismo, explicó que existe la posibilidad de que alguno de los menores reconozca los hechos y que, a partir de ello, la jueza pueda reducir la sanción. "La jueza pueda disminuir prudencialmente la sanción que les corresponde", señaló.

El caso Liceo Naval continúa bajo investigación, mientras la defensa de la víctima pide que los menores sean internados en un área especial de Ancón II y no en Maranguita. Jorge Petrozzi sostiene que podrían recibir entre seis y ocho años de internamiento, aunque la decisión final estará en manos de la jueza.