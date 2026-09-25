BTS en Lima: vecinos alertan por vías de evacuación reducidas en exteriores del Estadio San Marcos

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la cancelación del concierto de Robbie Williams por las deficiencias en las vías de evacuación el pasado 24 de septiembre y a pocas semanas de los conciertos de BTS en Lima, los vecinos de los alrededores del Estadio San Marcos expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad en los exteriores.

Estadio San Marcos presenta reducción en vías de evacuación

Las vías de evacuación en los exteriores del Estadio San Marcos registran deficiencias previo al concierto de BTS en Lima.

Dicha situación genera dudas sobre el desarrollo del evento, tras la reciente cancelación del segundo concierto de Robbie Williams que iba a desarrollarse el pasado 24 de septiembre, pero no se llevó a cabo por problemas de seguridad.

En ese sentido, la agrupación surcoreana tiene programadas tres presentaciones en Lima para los días 7,9 y 10 de octubre, fechas en la que se congregarán a miles de seguidores en el recinto universitario. De acuerdo al aforo, se aproxima la llegada de 53 mil asistentes durante cada una de las jornadas.

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Preocupación por falta de acceso

Como parte de la principal preocupación está relacionada con las rutas de acceso y evacuación ubicadas en los exteriores de las puertas 5 y 6 del Estadio San Marcos. Según los residentes, las obras vinculadas a la Línea 2 del Metro de Lima han reducido el espacio disponible en determinados puntos de la zona.

Asimismo, indicaron que la presencia de vallas metálicas y estructuras asociadas a los trabajos de construcción restrige el tránsito havia las vías de acceso de la avenida Amezaga, donde algunos carriles permanecen bloqueados.

Esta situación habría reducido el espacio disponible para el desplazamiento de peatones y, según los vecinos, algunas zonas de salida quedarían limitadas prácticamente a una sola vereda.

Los residentes señalaron que actualmente se han instalado alrededor de seis carpas de fanáticas en los exteriores y advirtieron que la concentración podría generar dificultades para una eventual evacuación si no se adoptan medidas preventivas.

Dicho pedido se produce luego de la reciente cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1, ocurrida tras observaciones relacionadas con las condiciones de seguridad y evacuación del recinto.

Finalmente, la situación del concierto de BTS y una eventual cancelación no han sido confirmadas. Por ellos, los residentes solicitaron a la Municipalidad de Lima y Defensa Civil realizar las evaluaciones correspondientes y adoptar medidas que permitan garantizar vías de evacuación y condiciones apropiadas para los asistentes y habitantes de la zona.