Avengers Doomsday ya tiene fecha de preventa en los cines de Perú: ¿cuándo comienza?

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La nueva película de Marvel Studios se prepara para convertirse en uno de los estrenos más esperados del año, especialmente por reunir a varias generaciones de personajes de la franquicia. Avengers: Doomsday marcará un nuevo capítulo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y será una de las películas clave antes del cierre de esta etapa.

La cinta reunirá a los Vengadores, los X-Men originales de las películas de los años 2000 y los Cuatro Fantásticos, quienes deberán unir fuerzas para enfrentar una amenaza liderada por Doctor Doom. La producción también representa uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios por la cantidad de personajes y equipos que estarán involucrados.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La esperada película tiene como fecha de estreno en todos los cines de Perú el jueves 17 de diciembre de 2026. De esta manera, los seguidores de Marvel podrán disfrutar de la nueva aventura en las principales cadenas cinematográficas del país.

¿Cuándo inicia la preventa?

Las principales cadenas de cine de nuestro país anunciaron que la preventa comenzará el lunes 28 de septiembre a las 00:00 horas. Desde ese momento, los fanáticos podrán adquirir sus entradas de manera anticipada y elegir las funciones disponibles.

La expectativa por conseguir entradas también está relacionada con los formatos en los que llegará la producción, debido al espectáculo visual que promete la nueva entrega de Marvel Studios.

¿En qué formatos se proyectará?

Avengers: Doomsday llegará a las salas en formatos 2D, 3D y XD, además de Infinity Vision, un formato que busca ofrecer una experiencia de mayor calidad visual y sonora en determinadas salas.

¿Qué es Infinity Vision?

Infinity Vision es un programa de certificación de calidad creado por Disney para identificar salas de gran formato que cumplen determinados estándares técnicos de imagen, brillo mediante tecnología láser y sonido envolvente. El objetivo es ofrecer al público una experiencia cinematográfica de mayor nivel durante grandes estrenos.

¿En Perú ya está ese certificado?

Sí. Infinity Vision ya está disponible en Perú. De hecho, algunas salas comenzaron a utilizar esta certificación desde el jueves 24 de septiembre, con el reestreno de Avengers: Endgame - Encore en cines seleccionados.

Avengers: Doomsday ya tiene fecha de preventa en Perú. Conoce cuándo podrás comprar tus entradas, cuándo se estrena y los formatos en los que podrás disfrutar la esperada película de Marvel.