Corte de LUZ este sábado, 26 de septiembre, en Puente Piedra: verifica qué zonas del distrito se verán afectadas y a qué hora

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Pluz Energía informa que habrá corte de luz en el distrito limeño de Puente Piedra, este sábado, 26 de septiembre. En la siguiente nota conoce si tu zona está dentro del cronograma de la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Cuál es el motivo por el que no habrá luz en el distrito de Puente Piedra ?

Si tenías previsto realizar trabajo remoto el sábado, 26 de septiembre , ten en cuenta primero el aviso de Pluz Energía: se ejecutará una nueva restricción del servicio eléctrico en diversos sectores de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo garantizar la continuidad y seguridad del suministro, evitando averías futuras en la red.

Frente a esta alerta de que algunas zonas de la citada jurisdicción de Lima Sur se quedarán sin electricidad de forma temporal, la entidad invocó a sus usuarios a tomar medidas previsionales para mediar el impacto del corte del servicio. De igual manera, pide la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes que se puedan presentar en sus hogares por el corte.

Corte de luz en Puente Piedra: ¿qué zonas del distrito se verán afectadas?

Para conocer a tiempo si tendrás un corte de servicio eléctrico en tu hogar este fin de semana puedes verificarlo en el siguiente enlace de Pluz Energía. Cabe señalar que, este corte de luz no será en la totalidad en todo el distrito, sino que se concentrarán en determinados sectores, como por ejemplo urbanizaciones, calles o manzanas. A continuación te presentamos la lista oficial:

Zonas de Puente Piedra que sufrirán el corte de luz

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en el asentamiento humano César Vallejo II en las manzanas A, B y C. La Asociación Niño Divino en las manzanas A y I. Lote de vivienda Leoncio Prado Oeste Zapallal en la manzana I y en el lote Semi Rústica Leoncio Prado Oeste en la manzana K.

Corte de luz hoy, 25 de septiembre: distritos y horarios

Zonas afectadas en Comas

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Pro. Viv. Histórico Punchauca mzs. A, E, F, Pro. Viv. STA. Isabel mz. C, Pro. Viv. Sta. Eliza mz. E.

Zonas afectadas en San Martín de Porres - Callao

Sectores donde habrá corte de luz el 25 de septiembre.

Zonas afectadas en el Callao

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. Ex Fundo Marquez mzs. 20, 43, 44, 45, 46, 50, 50B, 51A, 54, 54A, 55, 57, 58A, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71A, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 98A, A. H. Amp. Villa Calderón mzs. A1, A2, B, B1, C, D, E, E1, F, G, H, I.

Zonas afectadas en San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas en SJL por el corte de luz.

Zonas afectadas en Carabayllo

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. de Pqe. Prop. Casa Huerta Nueva Esperanza Sct. San Pedro de Carabayllo mzs. A, B, C.

Así que ya lo saben ciudadanos luego de anunciarse que habrá corte de luz previsto para este sábado 26 de septiembre, se recomienda revisar desde ya el cronograma de Pluz Energía para identificar qué zonas del distrito limeño de Puente Piedra se verán afectados, así como los horarios en que se ejecutará la medida.