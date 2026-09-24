Municipalidad de Lima se pronuncia tras perder arbitraje: pedirá nulidad ante la Corte Americana

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que presentará una demanda de nulidad ante la Corte Americana tras la emisión del laudo arbitral dictado por la Cámara de Arbitraje Internacional de París en el proceso que sostiene contra la concesionaria Rutas de Lima.

Decisiones del Tribunal Arbitral y pretensiones desestimadas

El fallo emitido por la corte internacional desestimó de forma unánime varias de las exigencias económicas formuladas por la empresa concesionaria. Entre las solicitudes rechazadas se encontraban los reclamos vinculados al reajuste por inflación, los denominados "puntos de fuga" y el reequilibrio económico financiero derivado de las restricciones implementadas durante la pandemia de la COVID-19.

Estas pretensiones desestimadas representaban un monto aproximado de US$ 97,6 millones que el privado buscaba cobrar a la capital. Según lo manifestado por la MML en un comunicado oficial.

"Del resultado del Laudo Parcial de junio 2026 y luego de casi 4 años, el municipio ha obtenido victoria en 3 de las 5 pretensiones indemnizatorias planteadas por Rutas de Lima, ahorrando a la comuna limeña casi US$ 100 millones más intereses".

Asimismo, el tribunal determinó en esta etapa inicial el pago inmediato de US$ 724.099,28 por parte de la administración municipal para cubrir el 50% de los costos administrativos del proceso arbitral. Cada una de las partes involucradas deberá asumir de manera independiente los gastos generados por sus respectivas defensas legales.

La comuna de Lima se pronunció.

Responsabilidad compartida y controversia por el tramo Ramiro Prialé

Respecto a la controversia generada por la falta de entrega de los terrenos correspondientes al tramo de la avenida Ramiro Prialé, el fuero arbitral atribuyó una responsabilidad compartida entre el municipio y la concesionaria. Esta situación le impedía a la empresa realizar el cobro de peajes en las condiciones originalmente estipuladas dentro del contrato de concesión.

Debido a esta falta de liberación de interferencias y predios, la MML podría enfrentar en la siguiente etapa del proceso un eventual pago compensatorio estimado entre los US$ 339,5 millones y los US$ 447,5 millones.

En cuanto a la resolución unilateral del contrato aplicada en enero de 2023, el tribunal concluyó por mayoría que dicha medida no se ajustó a los términos contractuales ni a las leyes peruanas. Pese a ello, la corporación municipal alegó que el posterior abandono de las vías metropolitanas por parte de Rutas de Lima en diciembre de 2025 justificó la ejecución de una carta fianza por US$ 40 millones.

En ese sentido, la Municipalidad de Lima mantendrá las acciones legales en las instancias internacionales para revertir los aspectos adversos del fallo y defender los recursos financieros de la capital.