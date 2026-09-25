Denuncian presunto trato privilegiado para alumnos del Liceo Naval en 'Maranguita': Pronacej se pronuncia

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso de los seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise que cumplen internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como "Maranguita", generó nuevos cuestionamientos luego de que familiares de otros internos denunciaran un presunto trato privilegiado hacia los adolescentes.

De acuerdo con un reporte difundido por Latina Noticias, madres de otros jóvenes internados señalaron que los estudiantes habrían sido ubicados en un área distinta a la que corresponde habitualmente a los recién ingresados y que contarían con determinadas condiciones que no tendrían los demás adolescentes del centro.

Entre las denuncias mencionaron la presencia de un televisor, colchones acondicionados y visitas familiares antes del plazo que, según indicaron, deben esperar otros internos.

Las denunciantes también cuestionaron el supuesto ingreso anticipado de familiares con paquetes y señalaron que existiría una diferencia respecto a las reglas aplicadas a otros adolescentes que llegan por primera vez al establecimiento.

¿Qué respondió Pronacej sobre los supuestos privilegios?

Ante estos cuestionamientos, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) descartó que los seis adolescentes reciban beneficios o condiciones especiales dentro de "Maranguita".

El director del programa, Luis Vega, sostuvo que los jóvenes incorporados al programa de Inducción y Diagnóstico nivel 1 reciben el mismo tratamiento que los demás adolescentes de ese grupo. Según explicó, comparten las mismas condiciones, alimentación y espacios disponibles en el centro juvenil.

Pronacej también precisó que no se adquirieron camas, colchones, ropa de cama u otros bienes destinados exclusivamente a los seis estudiantes. Los implementos utilizados para su alojamiento, indicó la institución, corresponden a los que ya se encuentran disponibles en el establecimiento.

Respecto a las visitas, Vega explicó que estas se desarrollan de acuerdo con las disposiciones y condiciones establecidas para cada centro juvenil. En el caso de "Maranguita", las visitas familiares ordinarias se realizan dos veces al mes y son distribuidas durante la semana para garantizar condiciones de seguridad y control.

Además, el funcionario aclaró que las entrevistas de los internos con abogados, equipos técnicos y otras instituciones competentes forman parte de los procedimientos establecidos y no constituyen un beneficio extraordinario, sino un derecho.

Añadieron que el Tópico está funcionando de manera normal con el personal completo, recibiendo a los jóvenes de acuerdo con las necesidades que tienen.

#PRONACEJEnMedios | Pronacej descarta privilegios al interior de Centro Juvenil de Rehabilitación de Lima



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Defensoría y Fiscalía realizaron visitas inopinadas

Pronacej también informó que el lunes 21 de septiembre, la Defensoría del Pueblo realizó una visita inopinada al centro juvenil para verificar, entre otros aspectos, las condiciones del establecimiento y si existían ambientes diferenciados para los adolescentes.

Al día siguiente, el martes 22 de septiembre, representantes del Ministerio Público realizaron otra visita inopinada y verificaron la situación de los seis adolescentes investigados por el caso Liceo Naval. Según la versión oficial difundida por Pronacej, los jóvenes se encontraban integrados con los demás adolescentes que forman parte del programa de Inducción y Diagnóstico.

La institución también señaló que en dicho programa existen 87 adolescentes, quienes cuentan con tres educadores que cumplen turnos de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. De acuerdo con Pronacej, estos turnos no fueron modificados por el ingreso de los seis estudiantes.

Asimismo, precisó que los 87 adolescentes del programa duermen en un mismo espacio compuesto por dos ambientes interconectados y participan de las mismas actividades correspondientes a su programa.