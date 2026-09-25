Perú vs. Chile EN VIVO HOY: hora y dónde ver el encuentro por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos 2026

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de caer 1-0 en el epílogo del encuentro a manos de su similar de Argentina en las semifinales, la selección peruana Sub-20 disputará el partido por el tercer y cuarto puesto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Perú vs. Chile: ¿a qué hora se llevará a cabo el partido?

En un encuentro de poder a poder, el último jueves, 24 de septiembre, la Blanquirroja vio cancelada su aspiración de llegar a la gran final de la competencia que se desarrolla en territorio argentino tras ser derrotado por la mínima por la anfitriona: la Albiceleste.

El equipo dirigido por Thiago Kosloski no pudo superar a la Albiceleste y cerró su participación en la ronda de los cuatro mejores del certamen. Por lo que luego de quedar fuera de la pelea por la presea de orom ahora disputará la medalla de bronce este viernes, 25 de septiembre, desde las 8:00 a.m. ante el conjunto chileno en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en Rosario, Argentina. El escenario deportivo cuenta con una capacidad aproximada para 45.000 espectadores.

Vale señalar que, después del cotejo, el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) para expresar su respaldo a los jugadores y valorar su campaña en el torneo.

"Nuestra sub 20 cayó 1-0 ante Argentina, nuestros muchachos dejaron todo en el campo y el proceso sigue su curso, este torneo nos ayuda a seguir creciendo y a que los nuestros sigan teniendo ese roce que tanto necesitamos, el viernes por una medalla y a seguir", escribió el exadministrador de Universitario de Deportes.-

Es en este contexto en que la Bicolor tendrá la oportunidad de cerrar su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con el tercer puesto y sumar así más triunfos en el medallero para el Team Perú.

Perú vs. Chile: ¿dónde se podrá ver el partido?

Los hinchas y público en general podrá disfrutar del cotejo entre Perú y Chile, por el tercer lugar de los Juegos Suramericanos 2026, a través de la señal del canal Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD). De igual manera, podrá seguirse totalmente gratis a través del canal oficial de ODESUR en YouTube.

En síntesis, este viernes 25 de septiembre, la selección peruana Sub-20 se enfrentará a su similar de Chile por el tercer puesto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.