Callao: incendio de gran magnitud consume viviendas y familia pide ayuda tras perderlo todo

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud afectó a tres familias del asentamiento humano Paz Soldán, en el Callao, durante la noche del jueves. Las llamas destruyeron varias viviendas construidas principalmente con madera y triplay, dejando a los damnificados sin sus pertenencias y obligándolos a pasar la noche en los exteriores de sus casas.

Terrible incendio consume 3 casas

El siniestro se inició aproximadamente a las 11 de la noche en una vivienda ubicada en la misma calle, aparentemente debido a un cortocircuito. En cuestión de minutos, el fuego se extendió hacia los inmuebles colindantes y consumió rápidamente sus estructuras, debido a los materiales utilizados en la construcción de las viviendas.

Exitosa llegó hasta la zona para constatar los daños ocasionados por el incendio y conversó con una de las familias afectadas. La emergencia fue catalogada como código dos y, luego de varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar completamente las llamas cerca de las dos de la madrugada.

Wendy, una de las damnificadas, relató que se encontraba junto a su familia y estaba lista para descansar cuando se percataron de que el fuego había comenzado a propagarse. Ante el peligro, tuvieron que abandonar rápidamente la vivienda y bajar desde el tercer piso para ponerse a salvo.

"Vamos a dormir aquí afuera. Pedimos ayuda a la municipalidad para que nos ayude con carpas. ¿Dónde van a dormir mis hijos? Su cama y su televisión se ha encendido (...) mi hijita ya estaba durmiendo, pero cuando hemos visto el incendio llamamos a los Bomberos", explicó la señora Wendy.

🔴🔵 Callao: Familia lo pierde todo tras incendio por corto circuito en AAHH Paz Soldán



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Damnificados piden ayuda

La madre de familia contó que el incendio terminó destruyendo prácticamente todas sus pertenencias. Sus muebles, ropa y otros objetos personales quedaron reducidos a cenizas, mientras que sus hijos también perdieron sus camas y otros artículos que utilizaban diariamente. La familia quedó únicamente con lo que pudo rescatar antes de abandonar la vivienda.

Tras perderlo todo, Wendy señaló que su principal preocupación era encontrar un lugar donde pasar la noche junto a sus hijos. Por ello, pidió apoyo a la municipalidad del Callao para recibir carpas y otros implementos que les permitan afrontar las primeras horas después de la emergencia.

Los afectados también solicitaron solidaridad de las personas que deseen brindarles una donación voluntaria para ayudarlos a recuperar algunos de los bienes que perdieron durante el incendio. Quienes quieran colaborar con la familia pueden comunicarse directamente al número 901528370, correspondiente a Wendy.