Angie Arizaga encara a Jota Benz y 'pierde los papeles' por insólita razón: "Estás bien hue***"

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Arizaga y Jota Benz protagonizaron un inesperado momento que dejó al descubierto una curiosa situación de su convivencia. La influencer encaró a su pareja cuando ambos intentaban dejar atrás una diferencia, pero una respuesta del cantante terminó haciendo que 'perdiera los papeles' y reaccionara de una manera que sorprendió a sus seguidores.

Angie Arizaga encara a Jota Benz

La pareja, que se mantiene alejada del ojo público en varios aspectos de su vida privada, protagonizó una singular escena que Jota Benz decidió compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En las imágenes, el hermano de Gino Assereto aparece sentado tranquilamente en un sillón mientras Angie Arizaga se acerca poco a poco con un peluche entre las manos.

El momento parecía ser una oportunidad para dejar atrás alguna diferencia que habían tenido. Incluso, Jota intentó plantear una conversación en calma para solucionar el impasse entre ambos. "Amor, ¿ya podemos hablar sin pelear?", le pregunta el cantante. "Bueno...", responde él mismo con tranquilidad.

Sin embargo, esa respuesta no habría sido la esperada por Angie Arizaga. La exintegrante de Esto es Guerra cambia rápidamente de ánimo y termina encarando a su pareja por la manera en que estaba respondiendo.

"¿Bueno qué? Tú estás bien huev...., encima que la paras caga..., como que yo p... ¿Sabes qué? Párate y sube también", se le escucha decir antes de retirarse del lugar.

Mientras tanto, Jota Benz optó por quedarse en silencio y simplemente dirigió la mirada hacia la cámara, sin responderle a la madre de su hijo.

Angie Arizaga y Jota Benz alistan boda

El peculiar episodio ocurre mientras Angie Arizaga y Jota Benz mantienen firmes sus intenciones de llegar al altar en 2027. La pareja tiene previsto realizar una ceremonia fuera del Perú y, según contaron, la celebración será bastante íntima, pues solo estarán presentes sus familiares y amigos más cercanos.

"Tenemos dos destinos elegidos, ambos fuera del Perú, y será un evento íntimo con nuestra gente más cercana", dijo la influencer.

Jota Benz, por su parte, señaló que están llevando este proceso con calma y que, antes de dar el siguiente paso, prefieren continuar fortaleciendo su relación.

Así, la particular discusión entre Angie Arizaga y Jota Benz terminó convirtiéndose en un momento compartido con sus seguidores. La reacción de la influencer ante el intento de conversación de su pareja llamó la atención, mientras ambos continúan con sus planes de matrimonio.