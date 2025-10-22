Estado de emergencia en Lima y Callao: Plan 'Destello' inicia para combatir la delincuencia

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició el Plan 'Destello', un operativo que marca el inicio de una nueva ofensiva contra la delincuencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, zonas declaradas en estado de emergencia por el Gobierno.

Con circulinas encendidas y patrulleros desplegados, las unidades policiales comenzaron a recorrer las principales avenidas y zonas críticas, dando paso a un operativo de gran escala que busca devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

El plan forma parte de las medidas contempladas en el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, que dispone 30 días de emergencia para frenar el avance del crimen organizado, el sicariato y la extorsión. La PNP mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que participan en tareas de patrullaje y vigilancia.

Operativos, patrullajes y control ciudadano

Durante el operativo, las fuerzas combinadas realizan patrullajes a pie y motorizados en calles, estaciones del metro, mercados, paraderos y zonas de alta incidencia delictiva.

También se ejecutan operativos de control de identidad y revisión de vehículos, con el objetivo de identificar a personas requisitoriadas o involucradas en actos delictivos.

Una de las medidas destacadas es la prohibición del tránsito de dos adultos en motocicletas lineales, debido a que esta modalidad es usada con frecuencia para cometer asaltos y sicariatos.

La Policía también tiene la facultad de intervenir viviendas o locales cuando existan indicios de actividades ilícitas, en coordinación con el Ministerio Público.

El plan incluye acciones de fiscalización contra el comercio ilegal de armas, drogas y productos pirotécnicos. Además, se intensificarán los operativos en mercados y espacios públicos donde operan mafias dedicadas a la extorsión o al tráfico de mercancías ilegales.

Estado de emergencia y medidas complementarias

El estado de emergencia en Lima y Callao implica la restricción de derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, reunión y la inviolabilidad del domicilio. Estas medidas permiten a la Policía actuar con rapidez y eficacia ante situaciones que amenacen la seguridad ciudadana.

En paralelo, se dispusieron restricciones en los penales: una visita semanal para internos del régimen cerrado ordinario y una quincenal para el especial. También se ordenó el desmontaje de antenas de telecomunicaciones ilegales dentro de los centros penitenciarios para impedir que se cometan delitos desde prisión.

Con el Plan 'Destello', el Gobierno busca recuperar el control del territorio y enfrentar la criminalidad con presencia constante en las calles. La PNP, apoyada por las Fuerzas Armadas, continuará ejecutando operativos diarios en diferentes distritos de la capital y el primer puerto, priorizando las zonas donde el delito tiene mayor impacto.