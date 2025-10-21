UNMSM rechaza declaraciones de congresista Montoya tras afirmar presencia de SL en universidad

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) envió una carta notarial en contra del congresista de la República, Jorge Carlos Montoya Manrique, quien manifestó que el grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) permanecía en la universidades e hizo mención de este centro de estudios. "Vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores", comentó.

UNMSM envía carta notarial

Desde la Oficina General de Asesoría Legal de la UNMSM, presentó una carta notarial tras las declaraciones brindadas por el congresista Jorge Montoya ante la prensa quien mencionó la presencia de Sendero Luminoso en dicha casa de estudios.

"Sendero Luminoso está en las universidades. Vayan a San Marcos y vean como amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Si no reconocemos que estamos en está situación, estamos perdidos", indicó.

Ante ello, a través de su cuenta oficial de X, la 'Decana de América' indicó que tales "expresiones son falsas y agraviantes" por afectar la imagen institucional del centro universitario.

"Debemos señalar que sus expresiones carecen de sustento probatorio, además que resulta ofensiva a la imagen institucional de nuestra cuatricentenaria casa de estudios, que está compuesta por los estudiantes, docentes y trabajadores de nuestra prestigiosa institución universitaria", indica el documento.

📢 La Universidad Nacional Mayor de San Marcos rechaza categóricamente las declaraciones del congresista Jorge Montoya Manrique, quien afirmó que "Sendero Luminoso está presente en las universidades" y mencionó a San Marcos.



Estas expresiones son falsas y agraviantes, pues... pic.twitter.com/vkk1wGEn6n — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) October 21, 2025

Por ello en el comunicado señalan que ante las afectaciones a la comunidad universitaria en general se ofrezca una rectificación por las afirmaciones declaradas por Montoya.

"Le solicitamos que se rectifique públicamente y se eviten declaraciones que menoscaben el prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", señala.

El documento con fecha 21 de octubre lleva la firma del apoderado judicial de la UNMSM, el abogado Abelardo Rojas Palomino y los sellos que rectifican el envío de la carta por vía notarial.

Respalda calificativo hacia Eduardo Ruiz

Las declaraciones brindadas por Montoya se enmarcan tras el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz, quien recibió un disparó a la altura del tórax ocasionándole la muerte. Según la versión del jefe de la PNP, Óscar Arriola, el disparó fue realizado por el suboficial de tercera Luis Magallanes.

En medio de ese contexto, parlamentarios como Jorge Montoya señalan que existen actos violentistas durante las marchas nacionales y que están impulsadas por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso.

"Respaldo cualquier calificativo que demuestres que claramente se está haciendo lo que dice el calificativo", declaró Montoya.

De esta manera, el congresista Montoya respalda el calificativo de "terruco" deslizado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien ligó el nombre de rap de Eduardo Ruiz como "terruco".