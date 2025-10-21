Fernando Rospigliosi visitó al suboficial Luis Magallanes: "Está ilegalmente detenido"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Siendo consecuente con su defensa de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, llegó hasta el hospital donde se encuentra en recuperación el suboficial de tercera Luis Magallanes, presunto autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz.

Rospigliosi defiende al suboficial Magallanes

A través de sus redes sociales, el parlamentario de Fuerza Popular informó que llegó hasta el Hospital Nacional PNP, en Jesús María, donde está internado el subalterno. En la foto compartida, se le ve junto a la madre de Magallanes y al hermano, quien también es un agente policial.

"Magallanes sigue hospitalizado por la golpiza que le propinaron terroristas y delincuentes. Está ilegalmente detenido hasta el jueves por fiscal y juez prevaricadores. Por ley del Congreso, está prohibida prisión preliminar o preventiva en estos casos", indicó Rospigliosi.

Con el policía Luis Magallanes, su madre y su hermano, que también es policía. Magallanes sigue hospitalizado por la golpiza que le propinaron terroristas y delincuentes. Está ilegalmente detenido hasta el jueves por fiscal y juez prevaricadores. Por ley del Congreso, está... pic.twitter.com/u9StdTUerc — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) October 21, 2025

El exministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo afirma que algunos legisladores han permitido la existencia de leyes que favorecen a la delincuencia y afecta la labor policial. Terminó su mensaje pidiendo que el suboficial investigado regrese a cumplir sus funciones.

"Por eso los delincuentes y sus secuaces en el Congreso atacan estas leyes a favor de la policía. Magallanes debe ser reintegrado al servicio de inmediato, él solo cumplió con su deber", sentenció.

Rospigliosi y su controversia con Eduardo Ruiz

El último lunes el presidente del Congreso generó polémicas por una confusión con el apelativo que tenía la víctima mortal que dejó la protesta del 15 de octubre. Mientras lamentaba la muerte de Eduardo Ruiz, dijo la palabra 'terruco' en lugar de 'Truco', siendo corregido por la prensa, aunque sin corregir lo expresado.

"Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar 'Terruco', es muy lamentable que haya habido una muerte, no deberían haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, pirotécnicos, piedras, es un delito que no debe quedar impune", manifestó.

Frente a esto, el padre del rapero anunció que emprenderá acciones legales en contra del longevo político. Tras acudir a una notaría, Roger Ruiz Torres precisó que le ha dado 24 horas para que se rectifique.

La detención preliminar del suboficial de tercera Luis Magallanes, es injusta para Fernando Rospigliosi. El presidente del Congreso fue a visitarlo al hospital donde está internado para manifestarle su respaldo, por la acusación de ser el autor del disparo que mató a Eduardo Ruiz en la última protesta ciudadana.