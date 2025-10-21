Conductor de la línea 10E frustró robo de su dinero: Le cerró la puerta a falso pasajero y lo entregó a la policía

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor de la línea de transporte 10E, que cubre la ruta Villa el Salvador - San Juan de Lurigancho, evitó que un falso pasajero le robe el dinero de los pasajes cuando estaba en el Rímac. En una rápida reacción le cerró la puerta al presunto ladrón y posteriormente lo entregó a un policía de tránsito.

Hecho se viralizó en redes

El hecho ocurrió dentro de una unidad de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla, conocida como 10E, cerca de Acho. En un momento de distracción del chofer, el individuo quiso arrebatarle el efectivo producto de los pasajes. De inmediato, el transportista le cerró el acceso, dejando atrapado su brazo izquierdo.

Al percatarse del hecho, los usuarios captaron el momento en video y lo subieron a redes sociales, donde se le aprecia soltando alaridos de dolor por la presión que sufría. El chofer se acercó a reclamarle por intentar robarle su dinero, al mismo tiempo que algunos pasajeros lo increparon y agarraron para evitar que se suelte.

Con la unidad detenida, el conductor esperó que llegue un oficial de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se haga cargo del presunto delincuente. El chofer se bajó del micro y ayudó al efectivo a ponerle las marrocas al individuo, quien aún adolorido aceptó su destino.

Conductores denuncian robos constantes

Algunos choferes de esta unidad, fueron entrevistados por América TV y aseguraron que este no es un caso aislado y que en varias ocasiones algunos facinerosos consiguieron llevarse sus ganancias. Aseguran que el accionar valeroso sucedido recientemente, los puede poner en peligro por posibles delincuentes armados.

Señalan que en el Rímac, precisamente en Acho, ocurren mucho de estos hechos, sobre todo cuando están atrapados en el tránsito de la zona. De acuerdo a sus versiones, la modalidad de falsos pasajeros lo utilizan para arrebatarle el efectivo de los pasajes y también sus celulares que dejan a su costado.

Por tal motivo, exigen que haya más vigilancia en ese sector, para evitar que más de sus colegas sean víctimas de malhechores que buscan aprovecharse de su trabajo.

