Padre de Eduardo Ruiz anuncia CARTA NOTARIAL contra Alejandro Aguinaga por acusarlo de terrorismo

21/10/2025

Roger Ruiz Torres, padre de Eduardo Ruiz, quien falleció durante la protesta del 15 de octubre, anunció que enviará una carta notarial al congresista de la República Alejandro Aguinaga tras señalar que su hijo habría cometido "terrorismo urbano".

Carta notarial contra Aguinaga

En declaraciones para Exitosa, el padre de Eduardo Ruiz anunció que enviaría una carta notarial contra el congresista Alejandro Aguinaga quien también habría calificado el accionar del fallecido como un acto terrorista.

"Esas declaraciones son indignantes, terroríficas ¿cómo van a decir terrorista a mi hijo? que lo demuestren. Señor Aguinaga, usted me tiene que demostrar que mi hijo es un terrorista urbano como dice. Usted lo tiene que demostrar porque si no le va a llegar su carta notarial también así como lo estoy enviando ahorita a la persona que corresponde que habló antes", comentó Ruiz Torres.

El padre joven de familia brindó la declaración acompañado de su defensa legal, Rodrigo Noblecilla. En las imágenes recogidas se observa que ambos se encontraban dentro de una notaria desde donde estarían haciendo efectiva las querellas en contra de los parlamentarios por sus comentarios ofrecidos en agravio de Eduardo Ruiz.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | El padre de Eduardo Ruiz, quien falleció durante la protesta del 15 de octubre, anunció que enviará una carta notarial al congresista Alejandro Aguinaga tras señalar que su hijo habría cometido "terrorismo urbano".



Querella contra Rospigliosi

El congresista Fernando Rospigliosi, actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, brindó declaraciones a la prensa donde deslizó que Eduardo Ruiz era un "terruco" el pasado 20 de octubre.

"Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar 'terruco', es muy lamentable que haya habido una muerte, no deberían haber muertes; pero atacar a la policía con bombas molotov, con pirotécnicos, con piedras, es un delito que no debe quedar impune (...) Yo sé que era 'truko' que significaba lo que hemos dicho", señaló Rospigliosi.

Ante ello, los familiares del fallecido lamentaron los calificativos en contra de Eduardo Ruiz. Sin embargo, el padre anunció que estas declaraciones no quedarían impunes.

"A mi hijo lo han asesinado. Mi hijo salió a protestar, ahora lo están tildando de delincuente", aseveró su padre.

Por ello, durante la tarde de este martes 21 de octubre, Roger Ruiz junto al abogado que defiende su caso, han presentado una querella en contra del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. El congresista no ha emitido ninguna declaración tras los comentarios ofrecidos contra el fallecido ni sus familiares.

Por el contrario, parece reafirmar su postura con una visita hacia el suboficial de tercera, Luis Magallanes, quien según versión del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, habría sido el efectivo policial que disparó en contra de Eduardo Ruiz.

Ante los comentarios de los parlamentarios del Congreso, los familiares del fallecido en la manifestación del 15 de octubre, Eduardo Ruiz, han iniciado procesos legales en contra de estos.