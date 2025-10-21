Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude Tumbes: Conoce AQUÍ el epicentro y hora exacta del temblor sentido HOY

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Temblor en el norte del Perú! Un fuerte movimiento telúrico sacudió a Tumbes la noche de este martes 21 de octubre. En la siguiente nota te revelamos todos los pormenores del sismo de gran intensidad en referencia al epicentro y la hora exacta en que se suscitó.

Fuerte temblor sacude Tumbes

En su más reciente informe, el Centro Sismológico Nacional, servicio perteneciente al Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 6.0 remeció la región de Tumbes en la escala de Richter a las 7 y 5 de la noche.

El temblor se registró exactamente a 36 kilómetros al sureste de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla. Según el reporte del IGP este sismo tuvo una profundidad de 70 kilómetros. Además, una latitud de -3.65 y una longitud de -79.99.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0701

Fecha y Hora Local: 21/10/2025 19:05:42

Magnitud: 6.0

Profundidad: 70km

Latitud: -3.65

Longitud: -79.99

Intensidad: III-IV Zarumilla

Referencia: 36 km al SE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 22, 2025

Asimismo, en la escala de Mercalli Modificada el temblor alcanzó una intensidad III-IV, en Zarumilla, es decir, perceptible de manera débil y moderada en la población.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en Ecuador.

Boletín Sísmico del COEN - INDECI

COEN-INDECI se pronuncia tras sismo

Tras producirse este fuerte movimiento telúrico en la región Tumbes, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI informó que de acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú el temblor de magnitud 6.0 no genera tsunami en el litoral peruano.

La @DHN_peru informa que sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Ecuador, a 36 km al SE de Zarumilla, Zarumilla-Tumbes, no genera tsunami en el litoral peruano. pic.twitter.com/jw9FiPDcTN — COEN - INDECI (@COENPeru) October 22, 2025

¿Cómo estar preparado ante un sismo?

Como vemos, este martes 21 de octubre el norte peruano tembló. En esta oportunidad Tumbes fue remecido por un movimiento telúrico de magnitud 6.0 a las 7 y 5 de la noche, segpun el reporte del Centro Sismológico Nacional, servicio perteneciente al Instituto Geofísico del Perú (IGP).