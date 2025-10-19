Vicente Tiburcio en reunión con altos mandos de la PNP: "No quiero informes, quiero resultados"

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cumpliendo con sus funciones como ministro del Interior, Vicente Tiburcio sostuvo en la tarde del domingo 19 de octubre una reunión con altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP). En dicho encuentro, le solicitó a los oficiales que le ofrezcan los resultados de sus labores y no solo informes.

Tres aspectos en la lucha contra el crimen

A través de las redes sociales de esta cartera, se apreció al titular del Mininter en compañía del jefe de la PNP, Óscar Arriola. La junta se realizó en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), pidiéndole a los altos mandos tres cosas para conseguir los objetivos trazados.

"En Dirincri, el ministro Vicente Tiburcio, acompañado del comandante general PNP, Óscar Arriola, lidera una reunión con los jefes operativos de investigación criminal. Nuestra misión es clara: enfrentar al crimen con inteligencia, firmeza y transparencia", indica la primera publicación del Mininter.

Para el ministro Tiburcio, las pesquisas policiales son elementales en el cumplimiento de los deberes de la institución. Por tal motivo, exigió a sus oficiales que prioricen ese aspecto, para que la batalla contra la criminalidad pueda ser ganada, ante el escenario complicado que vive el país.

"La investigación criminal es el corazón de la lucha contra el delito por parte de la PNP. No quiero informes, quiero resultados", remarcó el titular de esta cartera ministerial.

Cierra el hilo destacando las palabras de Tiburcio, con una arenga para sus altos mandos. "Acá están los mejores y ustedes deben seguir dando lo mejor por nuestra PNP y la ciudadanía".

Segunda reunión por situación en Pataz

También este domingo, el titular de esta cartera tuvo también una asamblea con sus pares del Ministerio de Defensa, César Díaz y con el de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo. Junto con Arriola Delgado, analizaron la situación de Pataz, región afectada por la minería ilegal y que fue una de las razones de la marcha que realizó su alcalde, Aldo Carlos Mariños.

"El ministro Vicente Tiburcio, junto con los titulares del Mindef y Minem, y el comandante general de la PNP, sostuvo una reunión para evaluar los avances del Comando Unificado Pataz, integrado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en materia de lucha contra la minería ilegal", indica la publicación.

Con esto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio evidencia que está activo a cargo de su cartera, tras reunirse con altos mandos de la PNP y exigirle resultados en la lucha contra la criminalidad.