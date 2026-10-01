Extinguen incendios forestales en cuatro regiones: 747 hectáreas de cobertura natural quedaron destruidas

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmó la extinción de cuatro incendios forestales iniciados entre el martes 29 de setiembre y el jueves 1 de octubre en los distritos de Lampa (Puno), Sibayo (Arequipa), Layo (Cusco) y Sancos (Ayacucho).

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el 28 de septiembre, el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 008, el cual advierte condiciones atmosféricas capaces de propagar incendios forestales hasta el lunes 5 de octubre.

Emergencias controladas

De acuerdo con su reporte oficial, de fecha 1 de octubre, la emergencia suscitada en el centro poblado Marno Lamparaquen, distrito y provincia de Lampa, Puno, fue extinguida por efectivos del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Lampa, así como del personal de la Oficina de Defensa Civil, miembros de la Policía Nacional del Perú y pobladores de la zona.

Lamentablemente el siniestro dejó 650 hectáreas de cobertura natural destruida, siete viviendas afectadas, una persona herida (atendida en el Hospital de Lampa) y 21 afectadas.

Asimismo, los incendios reportados en Sibayo (Arequipa), Layo (Cusco) y Sancos (Ayacucho), fueron sofocados por trabajadores de las municipalidades distritales correspondientes, con apoyo de pobladores locales, sin dejar daños a la vida y salud de las personas.

La destrucción de vegetación en esas tres jurisdicciones sumó 97 hectáreas, haciendo un total, junto a Lampa, de 747 hectáreas consumidas en las últimas horas.

Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el INDECI recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

Finalmente, recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica, ser prudente si realizas actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.