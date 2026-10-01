Lambayeque: Cancillería inspecciona las pampas de Pimentel previo a la misa del papa León XIV

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una comitiva de la Cancillería peruana supervisó el estado de las pampas de Pimentel, ubicadas en la región Lambayeque, para constatar los avances en la preparación del terreno, zona donde se realizará la misa central del papa León XIV.

Las autoridades regionales confirmaron que la empresa responsable de instalar el estrado principal está en proceso de selección, programando nuevas evaluaciones para la primera semana de octubre.

Se busca garantizar la seguridad y el flujo adecuado de asistentes mediante un estricto plan de contingencia que abarcará tanto rutas de acceso como áreas médicas.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El papa León XIV volverá al Perú en noviembre y uno de los momentos centrales de su visita será la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo. La Cancillería y otras autoridades supervisan los preparativos y las condiciones del lugar para... pic.twitter.com/7cRCNpSciC — Exitosa Noticias (@exitosape) October 1, 2026

Planificación logística en la explanada de Pimentel

El titular del Gobierno Regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, brindó detalles sobre las obras de acondicionamiento físico y los plazos establecidos para tener listo el lugar. Explicó además que el diseño del espacio se modificó hacia cuatro macrolotes con capacidad para diez mil ciudadanos cada uno.

"La primera fase de los trabajos comprende la nivelación de un área de 60 metros de ancho por 800 metros de longitud. Paralelamente, se han definido las rutas de evacuación, los accesos para proveedores, el recorrido que seguirá el papa y vías especiales para personas con discapacidad y adultos mayores. La instalación de las estructuras deberá iniciarse, como máximo, durante la primera quincena de octubre", mencionó la autoridad del Gobierno Regional de Lambayeque.

Para ordenar el masivo flujo de asistentes, la administración implementará un registro digital con códigos QR que asignará a cada visitante su respectivo sector y puerta.

Esta medida busca evitar problemas e incidentes, por lo que se ha pedido a los fieles llegar con varias horas de anticipación a la misa programada para las 10:30 horas.

Cancillería en la zona

Despliegue de seguridad y visitas protocolares

El esquema preventivo del evento destina alrededor de 300 hectáreas colindantes exclusivamente como zona de evacuación rápida. Todo este perímetro se encuentra bajo el constante monitoreo del Instituto Nacional de Defensa Civil, entidad encargada de validar las condiciones de resguardo y protección de los asistentes.

"Para la atención de emergencias se prevé disponer de tres ambulancias de categoría III, diez ambulancias para emergencias de mediana complejidad y otras diez unidades adicionales", mencionó Pérez Flores.

El operativo sanitario estará respaldado por establecimientos móviles del Ministerio de Salud, EsSalud y el Ejército del Perú, evaluando habilitar espacios en el Fuerte Cáceres.

Por otro lado, los enviados diplomáticos recorrieron previamente el santuario Santo Toribio de Mogrovejo y otros recintos católicos en Zaña, donde se ejecutan importantes proyectos de infraestructura valorizados en cuatro millones de soles.