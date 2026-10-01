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Ciudadanos podrán votar

Más de 302 mil jóvenes que cumplen 18 años hasta el 4 de octubre podrán votar en las ERM 2026

La población electoral juvenil que alcance la mayoría de edad hasta el mismo día de los comicios quedará habilitada para ejercer su derecho al voto.

Jóvenes votarán por primera vez
Jóvenes votarán por primera vez Gobierno

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/10/2026

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Los ciudadanos que cumplan la mayoría de edad hasta el domingo 4 de octubre se encuentran habilitados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según detalló la Reniec, un total de 302 498 jóvenes integran este grupo dentro del listado oficial de votantes.

Esta inclusión responde a que la fecha de nacimiento determina la participación ciudadana. El padrón electoral, que cerró el pasado 7 de abril de 2026, agrupa a 26 314 724 electores a nivel nacional y excluye a todos aquellos peruanos que cumplan 18 años después del domingo.

Jóvenes que emitirán su voto por primera vez

La institución comunicó que 2,362,091 ciudadanos experimentarán su primer sufragio,  un grupo conformado por aquellos peruanos que alcanzaron la mayoría de edad después de celebrarse los comicios del año 2022.

Al revisar las cifras oficiales, se constata que 1 201 675 son hombres y 1 160 416 son mujeres. La región de Lima concentra la mayor cantidad de estos nuevos votantes con 688 579 personas, seguida por los departamentos de Piura, La Libertad, Cajamarca y Cusco, evidenciando una alta participación juvenil.

En términos generales, el bloque juvenil compuesto por ciudadanos de 18 a 29 años representa la mayor fuerza electoral del país. Con 6 726 770 inscritos, este sector constituye el 25,56 % del total nacional, consolidando la importancia del voto joven en las próximas decisiones políticas del territorio peruano.

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Vigencia de documentos y normativas sobre el DNI amarillo

Respecto a la identificación de los votantes, existen casos donde peruanos mayores de edad aún conservan el DNI amarillo. Esta situación genera que aparezcan con una fotografía de menor en el padrón, debido a que el registro poblacional culminó sus actualizaciones meses antes de la fecha central de las elecciones.

Por este motivo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil identificó a 78 262 personas bajo esta condición particular. Aunque se sugiere renovar el documento para facilitar la identificación, cualquier modificación reciente no alterará las listas impresas, detalle que ya fue comunicado a los organizadores del sufragio nacional.

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La normativa menciona que el DNI es el único documento legal para emitir el voto. Cabe recordar que los adolescentes peruanos tienen la facultad de tramitar el documento azul desde los 17 años, anticipándose a sus futuras responsabilidades cívicas en la sociedad, según informó el Reniec.

Finalmente, para asegurar la asistencia masiva, se autorizó el uso del DNI vencido exclusivamente hasta el domingo 4 de octubre. Esta disposición excepcional abarca también a los electores primerizos que no lograron gestionar el cambio de su documento infantil, garantizando así que ningún ciudadano empadronado se quede sin ejercer su derecho al voto.

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