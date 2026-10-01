Fuertes lloviznas se registran en Lima durante la noche de hoy, jueves 1 de octubre: Senamhi aclara tiempo que durará este fenómeno climatológico

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una intensa llovizna ha sorprendido nuevamente a los limeños desde el anochecer de este jueves 1 de octubre. Diversos distritos de la capital, principalmente en Lima sur, registran precipitaciones que han puesto en alerta a sus vecinos. A continuación, en la presente nota te informamos los motivos y el tiempo que durará este fenómeno climatológico.

¿A qué se debe las nuevas lloviznas en la capital?

Es importante recordar que, el Aviso Meteorológico N.º 382 del Senamhi advirtió la presencia de lloviznas en la costa centro y sur del país desde el lunes 28 de septiembre, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, incrementando la sensación de frío.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente señaló que esta condición climática se origina por el ingreso de los vientos del sur, un fenómeno meteorológico peligroso que, sin embargo, son considerados "normales" en la región costera.

Sobre el tiempo que durarán las lloviznas en la capital, en entrevista con Exitosa, el Ing. Javier Mora, meteorólogo del Senamhi, reveló que durarán por lo menos dos horas más en la capital. En ese sentido, recomendó a la ciudadanía andar o manejar con cautela y que desde mañana se registrará nuevamente brillo solar en Lima.

"Actualmente hay mucha humedad concentrada por el calentamiento del mar. Entonces, estos vientos por la parte de la geografía que manejamos en la costa hacen que puedan ingresar y esta humedad llega hacia distritos del sur mayormente y estos vientos hacen que se formen como unas nubes bajas, las cuales al momento que llegan a cargarse por lo mismo de la altura, hacen que generen las lloviznas", indicó.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agregó, que, se encuentra monitoreando las zonas alertados y que está coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortaron a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.