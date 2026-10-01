Perú asumirá la presidencia de la Comunidad Andina y presenta su plan de trabajo 2026-2027

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la LVII Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en forma ampliada con la Comisión (CAMRE Ampliado), el Perú avanzó de manera firme en los preparativos para asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) de manos de Ecuador. La cita multinacional contó con la participación activa de los cancilleres y ministros de Comercio de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además del secretario general del organismo, consolidando el traspaso del liderazgo regional.

Ejes estratégicos para el fortalecimiento de la seguridad y el medio ambiente

La propuesta nacional para el período 2026-2027, expuesta por el canciller Carlos Espá junto al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, prioriza una respuesta coordinada frente a los desafíos comunes del bloque. El plan articula acciones concretas para enfrentar la delincuencia transnacional y reforzar la seguridad regional, un aspecto clave para brindar estabilidad a las zonas fronterizas.

A la par del componente de seguridad, la agenda peruana coloca un énfasis primordial en la gestión del riesgo de desastres y la sostenibilidad ambiental. Ante la constante amenaza de eventos climáticos adversos en la región andina, se buscará estandarizar protocolos de respuesta rápida y promover políticas de desarrollo sostenible entre los países miembros.

Asimismo, este bloque de trabajo promueve la consolidación de la ciudadanía andina a través de la integración fronteriza directa. La meta trazada consiste en dinamizar el tránsito de bienes y personas, reduciendo brechas burocráticas para generar beneficios socioeconómicos tangibles en las poblaciones más vulnerables de la subregión.

#NoticiasTorreTagle | Perú asumirá la Presidencia Pro Tempore de la @ComunidadAndina

En Quito, el Perú avanzó con los preparativos para que la señora Presidenta de la República asuma la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) de su homólogo ecuatoriano. El Canciller... pic.twitter.com/VkfVNMJQEQ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 1, 2026

Diálogo político de alto nivel y modernización institucional

El segundo pilar de la propuesta peruana se orienta a elevar el posicionamiento internacional del bloque mediante el fomento de la innovación, la cultura y la transformación digital. La estrategia busca modernizar los procesos del organismo de integración, optimizando las herramientas tecnológicas para agilizar el comercio interregional y mejorar la conectividad entre los ciudadanos.

Para garantizar la viabilidad de estas metas, la gestión saliente e entrante coincidieron en la urgencia de reavivar el debate político en los estamentos más altos del bloque. En ese contexto, la representación peruana impulsará de forma prioritaria la convocatoria al Consejo Presidencial Andino, buscando alinear la visión de los Jefes de Estado de las naciones socias.

Esta renovada dinámica de concertación política busca consolidar alianzas estratégicas globales y renovar el compromiso histórico de los cuatro países integrantes. A través de este enfoque multilateral, el organismo proyecta fortalecer su estructura interna frente a los cambios en el escenario geopolítico mundial.

En ese sentido, el Perú se alista para asumir la conducción de la Comunidad Andina con el firme propósito de garantizar el desarrollo integral, la seguridad y el bienestar de los millones de ciudadanos que conforman el bloque regional.