Gobierno argentino expulsa a peruano condenado por narcotráfico y vinculado a banda criminal

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las autoridades argentinas concretaron este martes 25 de agosto la salida del país de Nick Gerald Guido Alcalde, conocido como "Yujo" o "Yuju", quien formaba parte de la estructura delictiva encabezada por "Dumbo". El ciudadano peruano había sido sentenciado a nueve años de prisión y se encontraba recluido en el complejo penitenciario de Ezeiza.

La operación estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal y las autoridades judiciales involucradas en el caso. Alcalde fue escoltado hasta Lima tras una disposición emitida por el Juzgado Federal N.° 10.

EL GOBIERNO EXPULSÓ DEL PAÍS A UN NARCO PERUANO



El Gobierno expulsó a Nick Gerald Guido Alcalde, alias "Yujo" o "Yuju", un ciudadano peruano condenado a nueve años de prisión por integrar la banda narco liderada por Raúl Martín Maylli Rivera, "Dumbo". Estaba alojado en el... pic.twitter.com/nWODaDoXBY — Clarín (@clarincom) August 25, 2026

Integró organización dedicada narcotráfico

El ciudadano peruano fue declarado responsable del comercio agravado de estupefacientes, debido a su participación en una organización conformada por tres o más personas. La investigación también determinó el involucramiento de menores de edad en algunas de las actividades de la agrupación.

La organización delictiva tenía como uno de sus principales puntos de operación el barrio Padre Mugica, en Villa Lugano, y también desarrollaba actividades en otras zonas del sur de Buenos Aires. Asimismo, mantenía vínculos con la villa 1-11-14, ubicada en el Bajo Flores, según las autoridades argentinas.

Nick Gerald Guido Alcalde fue recluído por comercio agravado de estupefacientes

La estructura criminal funcionaba mediante una distribución de tareas relacionadas con el almacenamiento, preparación y comercialización de sustancias ilícitas. Las investigaciones establecieron que sus operaciones se desarrollaron, por lo menos, entre noviembre de 2018 y junio de 2021.

Cuatro integrantes fueron expulsados

Con la salida de Alcalde, asciende a cuatro el número de miembros de la organización de "Dumbo" que han sido expulsados de Argentina. Todos ellos son ciudadanos peruanos y entre los deportados anteriormente figura una sobrina del cabecilla de la agrupación.

Raúl Martín Maylli Rivera, alias "Dumbo", fue capturado en Lima en octubre de 2022, luego de permanecer varios meses como prófugo de la justicia argentina. Posteriormente fue extraditado a Argentina, donde recibió una condena de 32 años de prisión por delitos relacionados con su organización.

Raúl Mayilli, alias "Dumbo" y cabecilla de la banda criminal, fue capturado en 2022 al encontrarse prófugo de la justicia argentina

El Gobierno argentino indicó que estas expulsiones forman parte de sus acciones para combatir la presencia de extranjeros relacionados con grupos delictivos. La salida de Alcalde se suma así a las medidas adoptadas contra integrantes de la estructura criminal dirigida por "Dumbo".