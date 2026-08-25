PNP captura a alias 'Maestro Roshi' en Carabayllo por venta de droga: estuvo preso en el penal de Lurigancho

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú capturó a un hombre identificado como Luis Eduardo Vera, de 68 años, conocido bajo el alias 'Maestro Roshi', en el distrito de Carabayllo. El sujeto tendría una presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas.

Cayó alias 'Maestro Roshi' a manos de la PNP en Carabayllo

América Noticias informó que la intervención estuvo a cargo del Grupo Terna del Escuadrón Verde de la PNP y se llevó a cabo en el interior de un inmueble localizado en la séptima etapa de la urbanización El Sol de Carabayllo.

Las autoridades policiales indicaron que el detenido estaría involucrado con el tráfico ilícito de drogas. Hay que mencionar que el sujeto capturado habría purgado previamente condena de nueves meses en el penal de Lurigancho por el citado delito.

Además, trascendió que tras recuperar su libertad continuó relacionado con las actividades ilícitas en la zona norte de Lima Metropolitana y según fuentes de la Policía Nacional sería el presunto cabecilla de la banda delincuencial denominada Los Fantasmas del Norte.

Durante la diligencia policial, las fuerzas del orden hallaron a dos personas en el interior del inmueble. Una de ellas fue identificada como Marlos Mendoza Salinas, de 30 años, conocido bajo el alias de 'Gil'. A este tipo la Policía le atribuye la presunta distribución de sustancias ilícitas.

De igual forma, en el recinto también se detuvo a una menor de edad, cuya identidad fue mantenida en reserva. Al encontrarla, las autoridades buscan establecer su situación.

¿Qué fue lo que hallaron las autoridades durante la intervención?

En el registro al inmueble, los agentes de la Policía Nacional reportaron la incautación de siete paquetes tipo ladrillo de una sustancia que sería droga y a su vez 10 mil ketes de presunta pasta básica de cocaína, de acuerdo a información de las autoridades.

También se hallaron un arma de fuego, dos cacerinas y municiones de diferentes calibres. Estos fueron inlcuídos como parte de las pesquisas y como parte del procedimiento policial este material hallado fue registrado y lacrado.

En medio de una intervención a un inmueble localizado en la séptima etapa de la urbanización El Sol de Carabayllo, agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde la Policía Nacional capturaron a alias 'Maestro Roshi', cuya verdadera identidad es Luis Eduardo Vera, de 68 años, tras estar vinculado con el delito de tráfico ilícito de drogas.