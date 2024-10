¡Importante! Hospedajes y arrendamiento deberán exigir documentos a extranjeros

23/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo ha dispuesto que los establecimientos de hospedaje y arrendadores soliciten documentos de identidad o de viaje a los extranjeros en todo el Perú. La medida tiene como objetivo principal reforzar la seguridad pública y migratoria.

Hospedajes exigirán documentos de viaje a extranjeros

A través del Decreto Supremo N°011 - 2024- IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó la medida que busca verificar el estatus migratorio de los ciudadanos extranjeros que residen temporal o permanentemente en el país. A partir de la entrada en vigencia de esta norma, los operadores de hospedajes y arrendamientos contarán con un plazo de 30 días hábiles para capacitarse en el uso de una plataforma digital que les permitirá registrar y verificar la documentación de los extranjeros.

Los establecimientos de hospedaje que no acaten esta obligación podrán ser penalizados con multas de hasta dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Las faltas abarcan no pedir los documentos de identidad a los extranjeros, no registrar correctamente la información o no enviarla a la plataforma de Migraciones.

"El decreto supremo promueve que las personas extranjeras mantengan una condición migratoria regular, lo que contribuirá a un entorno más organizado y seguro para los propios migrantes. También coadyuva a reducir los riesgos que surgen con la migración irregular, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes", se lee en el comunicado de Migraciones.

Expulsión de extranjeros

Esta herramienta será esencial para el cumplimiento adecuado de las nuevas exigencias, según indicó la autoridad migratoria. Uno de los aspectos clave de la normativa es que las personas extranjeras que se encuentren en el país en situación migratoria irregular, ya sea por haber ingresado evadiendo el control migratorio o por participar en actividades que atenten contra el orden público, serán pasibles de expulsión inmediata .

Este procedimiento sancionador se podrá ejecutar en un plazo máximo de 24 horas, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto. Sin embargo, existe una preocupación sobre la efectividad de las expulsiones. A lo largo de este año, la Policía Nacional ha emitido cerca de 2,000 órdenes de expulsión a extranjeros en situación irregular.

Como se recuerda, la encuesta exclusiva de Exitosa y CPI reveló que más del 95% de peruanos exige la inmediata expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en nuestro país. Sin embargo, un 2.9% de la muestra estadística cree que no se debería expulsar inmediatamente a todos los extranjeros que cometan delitos, mientras que el 1.3% no precisa una respuesta determinante a la consulta.

