Mercado 'La Parada' será modernizado y las obras iniciarán a fines del 2025, informó Invermet

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El concurrido mercado 'La Parada' iniciará su formalización y modernización con una inversión de S/ 350 millones, informó el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). El proyecto, además, busca recuperar áreas colindantes.

Modernización de 'La Parada'

La Municipalidad de Lima, a través de Invermet anunció la construcción de un nuevo mercado con infraestructura moderna y servicios adecuados. La ubicación será en el mismo espacio actual cuya área total asciende a los 31,000 metros cuadrados.

Según indicó, Pablo Paredes, gerente general de Invermet, para el noticiero 24 Horas, el proyecto contará con dos niveles para puestos con infraestructura moderna y servicios adecuados. Además, se tiene la proyección que el tercer piso cuenta con áreas recreativas y que la base estructural pueda soportar hasta 10 pisos.

"Sabemos que el mercado actualmente no cuenta con energía eléctrica, no cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas. Las áreas de circulación no respetan las normas técnicas vigentes no existe un patio de maniobras en donde se puede hacer una carga y descarga adecuada de la mercadería". indicó.

Mientras dure la construcción, los más de 800 comerciantes serán trasladados al 'Parque de Migrantes' que contaría con la amplitud necesaria para recibirlos. Estas instalaciones serán construidas en un plazo de dos meses para posicionar a los negociantes.

"Este mercado transitorio va a estar ubicado en el 'Parque de Migrantes' que tiene las mismas dimensiones y está el costado del mercado minorista número uno de 'La Parada'. Van a ser estructuras provisionales y van a estar listas para fin de año para no interrumpir el flujo operativo de negocio de cada uno de estos comerciantes"

Comerciantes se muestran a favor del proyecto

Algunos comerciantes, consultados por el noticiero, se mostraron a favor de la modernización del Mercado Minorista N.º 1 La Parada. Negociantes valoraron los esfuerzos por tener un lugar adecuado de trabajo y comentaron que brindará un mejor servicio a los miles de clientes que reciben a diario, "Queremos un lugar limpio, con agua, desagüe y electricidad; eso nos permitirá trabajar con dignidad", señalaron al medio.

El mercado N.º 1 está activo desde el año 1945 y se ha consolidado como un importante punto de abastecimiento en Lima, desde negocios hasta para el consumo diario de familias.

A través de Invermet, la Municipalidad de Lima anunció al público la modernización y formalización del Mercado Minorista N.º 1 La Parada. El inicio de las obras comenzarían a fines del año 2025 y se prevee que el proyecto tenga una duración de dos años.