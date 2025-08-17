Irma Maury podría regresar como Doña Nelly en 'Al fondo hay sitio': "Para que nadie vea Latina"

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la expectativa por el estreno de la nueva telenovela de Latina Eres mi bien, fuerte rumores señalan que Irma Maury volvería a interpretar a la recordada 'Doña Nelly' en Al fondo hay sitio.

¿Doña Nelly vuelve a 'Al fondo hay sitio'?

El lunes 18 de agosto, Latina estrenará su nueva telenovela Eres mi bien, con un elenco que reúne figuras reconocidas como Mónica Sánchez, David Villanueva, Paul Martin, César Ritter, Roberto Moll, Fiorella Luna y Stephano Meier.

La presencia de Mónica Sánchez, recordada por interpretar a Charito en la serie Al fondo hay sitio, ha encendido las alarmas de la competencia.

Según se comentó en el programa digital Chimi churri, transmitido por Trivu TV, la producción de América TV habría empezado a mover sus fichas para contrarrestar la expectativa generada por la nueva apuesta de Latina.

El conductor Cristian Bairo soltó una frase que hizo temblar a los fans: "No estoy autorizado, pero va a entrar un personaje a 'Al fondo hay sitio' que va a aniquilar el estreno de la novela de Latina".

La especulación se disparó cuando sugirió que el personaje en cuestión sería 'Doña Nelly', interpretado por Irma Maury, quien falleció en la sexta temporada de la exitosa serie. De inmediato, los seguidores comenzaron a imaginar cómo se justificaría el regreso de la matriarca de los Gonzales.

Producción de AFHS guarda silencio

A la conversación se sumó el humorista Fernando Armas, quien aportó su granito de arena al señalar: "Yo creo que entra más de uno para hacerle el pare".

Estas palabras dejaron entrever que América TV estaría dispuesto a traer de vuelta a figuras clave para evitar que el público migre a la competencia, y que el regreso de 'Doña Nelly' podría ser solo el inicio de un movimiento estratégico.

Los seguidores de Al fondo hay sitio ya están llenando foros y redes sociales con teorías sobre cómo podrían volver personajes que habían quedado fuera y cómo encajaría 'Doña Nelly' en la historia actual.

Mientras tanto, el equipo de producción guarda silencio, aumentando aún más la expectativa y alimentando la emoción de quienes esperan un regreso que podría cambiar el rumbo de la batalla por el rating.

Los rumores sobre el regreso de Irma Maury como 'Doña Nelly' mantienen en vilo a los seguidores de Al fondo hay sitio. Ante el estreno de Eres mi bien en Latina, América TV parece dispuesta a usar todas sus cartas para mantener el interés del público y garantizar que la serie continúe siendo protagonista en el horario estelar.