Milett Figueroa se incomoda al hablar de Christian Meier: "Me estás metiendo en problemas"

El regreso de Milett Figueroa a Lima no pasó desapercibido. Durante su aparición en el programa Esta Noche de La Chola Chabuca, la actriz y modelo se mostró incómoda al recordar su antiguo romance con Christian Meier, dejando claro que hoy su prioridad es vivir enfocada en el presente con Marcelo Tinelli.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre Christian Meier?

Durante la emisión del último sábado 16 de agosto, Milett Figueroa fue consultada sobre su pasado sentimental mientras compartía la entrevista con La Chola Chabuca, quien le recordó su primer encuentro con la modelo en un museo de Mario Testino, junto a Christian Meier, generando inmediatamente tensión en el set.

La modelo no dudó en marcar distancia: "Me estás metiendo en problemas, porque prefiero yo no hablar de temas de mi vida pasada por respeto a mi relación de ahora", señaló, buscando minimizar el tema.

Más adelante añadió: "Una conoce a gente y surgen amistades", dejando en claro que no desea que los recuerdos del pasado interfieran en su presente. La incomodidad fue evidente, y los gestos de Milett Figueroa dejaron entrever que el tema de Christian Meier sigue siendo delicado.

La vez que Milett confirmó romance con Meier

Aunque Milett Figueroa ha intentado mantener su vida privada al margen, no es la primera vez que habla de Christian Meier. En 2014, la actriz confirmó que tuvieron un breve romance de dos meses que la distancia hizo insostenible.

Explicó que el actor y cantante le había propuesto mudarse a Miami y estudiar actuación juntos, pero que la relación nunca se formalizó. Sobre la naturaleza de su vínculo, Milett Figueroa fue clara: "¿Si era solo porque quería sexo? Si hubiera tenido eso, estoy segura que no me hubiera dejado. Pero nunca pasó nada en la intimidad".

Actualmente, Christian Meier está casado con la comunicadora Andrea Bosio, 26 años menor que él, desde julio de 2023. La pareja ha mantenido un perfil bajo, lejos de los escándalos mediáticos, mientras Milett Figueroa enfoca su vida en su carrera y su relación con el conductor Marcelo Tinelli.

La aparición de Milett Figueroa en el programa Esta Noche de La Chola Chabuca dejó claro que, aunque su pasado con Christian Meier sigue siendo tema de interés, la actriz y modelo prefiere no profundizar. Su incomodidad frente a cámaras evidenció que protege su vida privada y que hoy prioriza enfocarse en su presente junto a Marcelo Tinelli.