Proveniente de ilegalidad

Atentado en Trujillo: Dinamita utilizada proviene de la minería ilegal, señala exconsejero regional

Greco Quiroz, exconsejero regional de La Libertad, indicó que los explosivos utilizados en el atentado provienen de la principal economía de las organizaciones criminales: la minería ilegal.

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 17/08/2025

En comunicación con Exitosa, el exconsejero regional, Greco Quiroz, dio alcances sobre el último atentado ocurrido en Trujillo y aseveró que la dinamita usada durante el acto proviene de la minería ilegal. 

Dinamita del atentado proviene de la minería ilegal

Tras el último atentado ocurrido la noche el jueves 14 de agosto, el exconsejero regional de La Libertad, Greco Quiroz, indicó que las dinamitas usadas en el atentado proviene de la minería ilegal, al ser esta la principal economía de las organizaciones criminales. 

"Hay una serie de organizaciones criminales que tiene dos grandes economías criminales: la principal se llama minería ilegal y es ahí de donde sale todo ese recurso explosivo. Gracias a la minería ilegal es que acceden a la dinamita. El segundo negocio es la extorsión. Con ese material dinamitan se abastecen a la extorsión".

Greco Quiroz indicó que la crisis en seguridad nacional que azota a Trujillo debe tener un plan estratégico y transparente por el gobierno regional de La Libertad y cuestionó la 'fuerte corrupción policial' por parte de algunos policías que brindan información, armamento e incluso protección a los criminales

Disputa entre bandas criminales en Trujillo

El exconsejero regional, detalló el historial criminal de 'Sergio Bolaños', el principal objetivo del último atentado. Comenta que 'Bolaños' es un criminal, que hasta el año pasado, estuvo preso en el penal 'El Milagro'; tenía un proceso legal por tenencia ilegal de armas y está vinculado a la organización criminal 'Los Pulpos'. Luego se le acusó de haber participado en la muerte del criminal "Chato Oré". 

'Bolaños' ya había sufrido dos atentados, más el último atentado ocurrido el pasado jueves le generó sospechas. Según comenta Quiroz, el modus operandi para eliminar a Sergio Bolaños no corresponde con la magnitud con la que se manejó el caso.

"Si tú realmente quieres vengarte, porque (Bolaños) estás acusado de haber eliminado al hermano de un líder criminal, ¿tú vas y le dejas veinte dinamitas en su casa? cuando lo que puedes hacer es contratar a un sicario y acabar con su vida de forma rápida". No concuerda el modus operandi", cuestionó

La región de Trujillo viene siendo constantemente azotada por otras bandas criminales como 'Los Pepes', quienes manejan dinero, armamento y explosivos. Según indica el exconsejero regional, Greco Quiroz, la dinamita usada proviene de la minería ilegal, principal economía de criminales, asegura.

