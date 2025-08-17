Bebé de apenas 10 días de nacido fue abandonado en banca de plaza: Lo rescataron en plena noche fría en Tacna

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La tranquilidad de una noche festiva en el centro poblado La Esperanza, en Tacna, se quebró con un hecho inesperado: un bebé de solo 10 días de nacido fue encontrado abandonado en la plaza José Abelardo Quiñones.

Mientras los vecinos participaban en la elección de Miss La Esperanza 2025, la vida de un recién nacido quedaba expuesta al peligro.

El menor, de sexo masculino, estaba envuelto en una colcha y colocado sobre una banca de madera. El hallazgo lo hizo una transeúnte, quien, sorprendida por la escena, alertó de inmediato a los serenos que custodiaban la zona.

La rápida reacción permitió activar un protocolo de emergencia que culminó con el traslado del pequeño a un hospital.

Traslado y diagnóstico médico

Dos agentes de la comisaría Alto de la Alianza acudieron al lugar tras recibir el aviso y se hicieron cargo de la situación. Con apoyo de una vecina identificada como Carmen M.C., el niño fue llevado al hospital regional Hipólito Unanue.

En el área de Emergencia lo recibió la pediatra Marjorie López, quien confirmó que se trataba de un recién nacido a término. Aunque no presentaba signos de violencia física, el diagnóstico fue categórico: "neonato en riesgo social". Ante ello, se dispuso su ingreso inmediato a la unidad de Neonatología, donde permanece bajo observación.

La atención médica fue solo el primer paso. El caso pasó rápidamente a manos de las autoridades de protección infantil y del Ministerio Público, que asumieron el seguimiento legal y social correspondiente.

Investigación y debate social

La Unidad de Protección Especial (UPE), representada por Julio Ramos Portugal, junto a la Fiscalía de turno, intervino para garantizar que el niño reciba resguardo y acompañamiento. Al mismo tiempo, la comisaría Gonzáles Vigil quedó a cargo de las diligencias destinadas a identificar a los padres o familiares que abandonaron al recién nacido.

La Policía Nacional informó que la investigación se desarrolla bajo la tipificación de presunto delito de exposición al peligro o abandono de persona vulnerable. Hasta el sábado en la tarde no se había ubicado a los progenitores.

El caso no solo ha despertado indignación en la comunidad, sino que también ha reavivado el debate sobre la desprotección de la infancia en contextos de vulnerabilidad social. Para muchos vecinos, lo ocurrido en la plaza es una muestra de la urgencia de reforzar las políticas de apoyo a las madres y recién nacidos en riesgo.

Más allá de la investigación penal, el hecho ocurrido en Tacna, donde un bebé fue abandonado en la banca de una plaza, se convirtió en un recordatorio de que los sectores más frágiles de la sociedad requieren una red de protección más sólida.