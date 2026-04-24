¡Urgente! Fiscalía interviene boticas y decomisa 879 medicamentos IRREGULARES en Piura

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un reciente operativo de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito en el distrito de Veintiséis de Octubre, se incautaron cerca de 900 productos farmacéuticos que ponían en riesgo la salud pública.

Entre el material decomisado se hallaron medicamentos presuntamente falsificados, vencidos y otros que carecían del registro sanitario correspondiente, lo que representa un grave peligro para los pacientes piuranos.

El peligro oculto en los estantes

El despliegue de las autoridades en el distrito de Veintiséis de Octubre puso al descubierto una alarmante realidad que amenaza directamente la vida de los pacientes piuranos. Durante la intervención, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito identificó un establecimiento que operaba bajo la fachada de botica en condiciones de total clandestinidad.

El hallazgo más crítico fue la presencia de medicamentos de alta demanda, como Apronax y Neurobión, con claros indicios de adulteración y falsificación. Asimismo, se hallaron fármacos de origen extranjero que ingresaron al país evadiendo todo control de registro sanitario, lo que derivó en la clausura inmediata y definitiva del local para salvaguardar a la población.

Por otro lado, la fiscalización se extendió a un segundo establecimiento donde, si bien contaba con documentación básica, se detectó un almacenamiento negligente de productos sanitarios y galénicos con fechas de vencimiento expiradas.

Como resultado de esta acción se incautaron un total de 879 unidades entre medicamentos y productos sanitarios y galénicos, por ser presuntamente falsificados, vencidos, de procedencia extranjera, sin registro sanitario o de origen desconocido.

Llamado a la prevención ciudadana

La Fiscalía informó que estas acciones de control continuarán ejecutándose de manera articulada y sorpresiva en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades sanitarias competentes.

El objetivo central es identificar y desmantelar aquellas redes de informalidad que, con total desprecio por la vida humana, introducen en el mercado productos que representan un riesgo crítico para la salud pública, ya sea por estar vencidos, falsificados o por carecer de los controles de calidad mínimos exigidos por la ley.

En ese sentido, las autoridades lanzaron una enérgica exhortación a la ciudadanía para que actúen como la primera línea de defensa frente a este peligro. Se instó a los vecinos de Piura a evitar la compra de medicinas en puestos ambulatorios, ferias o boticas que no exhiban claramente su autorización sanitaria.

El consumo de un fármaco adulterado o caducado puede desencadenar desde reacciones alérgicas severas hasta complicaciones fatales, por lo que la recomendación es adquirir estos productos únicamente en establecimientos formales y debidamente registrados.